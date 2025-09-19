Viktor gazda a Házasodna a gazdából: Alig várom, hogy felkérjenek a Sztárboxra

A story.hu írta meg, hogy a Házasodna a gazdában látható Viktor gazda nyitott arra, hogy más műsorban is kipróbálja magát.

Múcska Viktor egyébként a Komárom VSE labdarúgója, előtte a Győri ETO-ban nevelkedett, majd a Mosonmagyaróvárnál és a Szentlőrincnél focizott.

Azt mondja, a Sztárbox is érdekelné:

A saját súlycsoportomban bárkivel szívesen megméretném magam. Bátor vagyok, és fürge, szóval alig várom, hogy felkérjenek, már jövőre is mennék. Igaz, hogy nem vagyok túl magas, de ha például Kabát Peti újra ringbe szállna, nem mondanék nemet. Én akkor is neki szurkoltam, amikor szerepelt, remélem, hogy nem volt neki nagy trauma

– ecsetelte a családi gazdaságban is tevékenykedő Viktor.