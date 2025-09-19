házasodna a gazdasztárboxrtl
Szórakozás

Viktor gazda a Házasodna a gazdából: Alig várom, hogy felkérjenek a Sztárboxra

RTL
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 19. 20:24
RTL

A story.hu írta meg, hogy a Házasodna a gazdában látható Viktor gazda nyitott arra, hogy más műsorban is kipróbálja magát.

Múcska Viktor egyébként a Komárom VSE labdarúgója, előtte a Győri ETO-ban nevelkedett, majd a Mosonmagyaróvárnál és a Szentlőrincnél focizott.

Azt mondja, a Sztárbox is érdekelné:

A saját súlycsoportomban bárkivel szívesen megméretném magam. Bátor vagyok, és fürge, szóval alig várom, hogy felkérjenek, már jövőre is mennék. Igaz, hogy nem vagyok túl magas, de ha például Kabát Peti újra ringbe szállna, nem mondanék nemet. Én akkor is neki szurkoltam, amikor szerepelt, remélem, hogy nem volt neki nagy trauma

– ecsetelte a családi gazdaságban is tevékenykedő Viktor.

Kapcsolódó
„Mire felnéztem, már máshogy nézett ki a csaj” – Viktor gazda belezavarodott, hogy 9 érte epedező nőt kellett szóval tartania 
Sőt, még grillezett is nekik, ami szintén lekötötte a figyelmét.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
„Fölállt a kollégám és kiteregetett rólam” – Curtis felhozza Majkával közös balhéját a Megasztárban
Mikes Anna közzétette Krausz Gáborral közös esküvői videójukat
Három hónapig volt a TV2 műsorvezetője, máris távozik dr. Krasznai Dóra
Lefejezte a szálloda vezetőjét, mert az megkérte, hogy ne használja a mosógépet
Nem egészséges az NB I-es klubok gazdálkodása – derül ki az MLSZ-elemzésből
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik