Piers Morgan a friss Katalin-felvételről: Ez véget kell vessen a sok összeesküvés-elméletnek

Piers Morgan a brit média meghatározó alakjának számít (botrányokkal teli karrierjéről itt írtunk bővebben), aki egyebek mellett arról híres, hogy több alkalommal is éles kritikával illette Meghan Markle-t. 2021-ben például azért távozott az ITV reggeli műsorából, a Good Morning Britainből, mert élő adásban azt találta mondani, hogy Markle-nek egyetlen szavát sem hiszi, még akkor sem, ha a szeme láttára olvasna fel egy időjárás-jelentést.

Úgy tűnik azonban, hogy a királyi család többi tagjával nem ennyire kritikus. A minap X-en reagált arra a felvételre, ami állítólag Katalin hercegnéről készült szombaton, miután Vilmos herceg rejtélyes hasi műtéten átesett felesége hónapokig nem mutatkozott nyilvános helyen.

Morgan posztjában egy pillanatképet is megosztott a videóból, amiről sokan úgy vélik: nem Katalint látni rajta. A bejegyzés alatti legtöbb kommentben is azt írják, hogy a képen nem a hercegné van.

Great to see (via @TheSun ) Kate laughing and joking with William on their shopping trip. She’s obviously recovering well. This should end a lot of the conspiracy theories… pic.twitter.com/UM57fkbXix

— Piers Morgan (@piersmorgan) March 18, 2024