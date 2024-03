Katalin hercegnét tavaly óta nem láttuk, egyre vadabb feltételezések születnek arról, mi történhetett vele

Január 17-én, szerda délután mindenféle előzmény nélkül érkezett a bejelentés, miszerint Katalin walesi hercegné, a brit trónörökös, Vilmos herceg felesége tervezett hasi műtéten esett át. Ennél sokkal többet vagy konkrétabbat akkor és azóta sem árult el a Kensington-palota.

Mit lehet tudni Katalin állapotáról?

Hogy pontosan milyen műtétje volt a hercegnének, egyelőre rejtély. Hasi műtét alatt a vakbélműtéttől a laparoszkópiáig bármit lehet érteni. Annyit árultak el, hogy a beavatkozás sikeres volt, és hogy nem rákos megbetegedésről van szó.

Szintén tudni lehet, hogy Katalin az operációt követően szűk két hétig kórházban maradt, majd hazatért lábadozni windsori otthonukba, onnan pár nap múlva Sandringhambe utazott a családjával a gyerekek iskolai szünetének idejére. Közelgő programjait elhalasztotta, és orvosai tanácsára legalább húsvétig szünetelteti a nyilvános megjelenéseit.

A walesi hercegi pár azt már az első közleményükben leszögezték:

bár nagyra értékelik az érdeklődést, arra kérik a közvéleményt, gyerekeik érdekében ne zargassák őket, és Katalin személyes orvosi információi hadd maradjanak bizalmasak.

Ezen kijelentésükhöz azóta is tartják magukat.

Vilmos herceg február 8-án tért vissza a munkába. Egy aznapi gálavacsorán beszédet tartott, amiben utalt neje egészségi problémájára, de nem bocsátkozott részletekbe, csupán köszönetet mondott a jókívánságokért.

Miért nem árulják el, mi baja Katalinnak?

Katalin hercegné és apósa, III. Károly egészségügyi problémáit néhány óra eltéréssel jelentették be. Míg Katalin követte a régre visszanyúló udvari szokásjogot, és a szükséges minimumon túl nem közölt részleteket a diagnózissal kapcsolatban, addig az uralkodó őszintén vállalta, hogy őt jóindulatú prosztata-megnagyobbodás miatt szükséges műteni.

A király később a rákdiagnózisát sem hallgatta el a nyilvánosság elől (bár azt nem pontosították, hogy a betegség mely szervét támadta meg, csak azt, hogy nem prosztatarákról van szó). Bevallása szerint azért döntött így, hogy ezzel megelőzze a spekulációkat, segítse a társadalom megértését a daganatos megbetegedéssel kapcsolatban, és felhívja a figyelmet a szűrések fontosságára. Felelős döntés volt: bejelentése után 1000 százalékkal nőtt a prosztata-megnagyobbodásra vonatkozó keresések száma az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálatának (NHS) honlapján.

Korábban a brit királyi család magas rangú tagjainak egészségi állapotát, esetleges betegségeit diszkréció és szigorú titoktartás övezte.

III. Károly nagymamájáról, a néhai II. Erzsébet királynő édesanyjáról, a 102 esztendős korában elhunyt Erzsébet anyakirálynőről is csak halála után hét évvel, 2009-ben derült ki félig-meddig egy életrajzi könyvből, hogy 43 évvel azelőtt vastagbélrák miatt műtéten és kezelésen esett át. Más királyi családtagok is küzdöttek rákkal: II. Erzsébet apja, VI. György király tüdőrákban halt meg, testvére, VIII. Eduárd halálát pedig torokrák okozta.

Sára yorki hercegnénél, lánykori nevén Sarah Fergusonnál nemrég diagnosztizáltak bőrrákot, mindössze hat hónappal azután, hogy mellrák miatt masztektómián esett át. András herceg volt felesége Károly királyhoz hasonlóan azért lépett elő betegségével, hogy hangsúlyozta a szűrővizsgálatok fontosságát.

Ugyanakkor ezek pusztán azok a diagnózisok, melyekről tudomásunk van – a királyi palota sem köt mindent a nyilvánosság orrára.

Hová tűnt a hercegné?

Katalin legutóbbi nyilvános szereplése múlt decemberben volt, mikor a hagyományoknak megfelelően családjával együtt részt vett a karácsonyi szentmisén Sandringhamben. Azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, az elmúlt hetekben még csak fénykép sem készült róla – Károllyal ellentétben, akit például már a kórházból távozva és templomba menet is lefotóztak. Úgy tudni, a király hivatalos állami teendőit sem tette félre, és rövid kihagyás után Rishi Sunak miniszterelnökkel is újraindították heti üléseiket.

Vele ellentétben a walesi hercegné teljesen a háttérbe vonult a betegszabadsága idejére.

A Katalin körüli csend a kezdetektől fogva táptalajt adott a találgatásoknak. Ezt csak fokozta, hogy Vilmos – aki egy időre maga is szüneteltette a királyi kötelezettségei teljesítését felesége lábadozása alatt – a napokban kezdés előtt nem sokkal lemondta a windsori Szent György-kápolnában tervezett megjelenését a tavaly elhunyt keresztapja, II. Konstantin görög király emlékére rendezett szertartáson. A Kensington-palota közlése szerint nem nyilvános személyes okok miatt hagyta ki a megemlékezést. A közleményben Katalin állapotáról is hírt adtak röviden, mint írták, a hercegné „továbbra is jól van.”

Vilmos távolmaradása és az arra adott magyarázat – vagy éppen annak hiánya – fokozta az aggodalmat, és további feltételezésekre adott okot Katalinnal kapcsolatban. Természetesen előfordulhat, hogy nincs nagy titok, és Katalin nyugiban gyógyulgat otthon, csakhogy az információhiány miatt mostanra több összeesküvés-elmélet és mém született arról, mi lehet az igazság.

És ezek között egészen abszurd dolgok is vannak.

„Kómában van, a Holdra utazott, belépett az ISIS-be”

Concha Calleja spanyol újságíró például egy királyi családon belüli forrásra hivatkozva azt terjesztette,

súlyos komplikációk léptek fel Katalin műtétje után, aminek következtében mesterséges kómába helyezték a hercegnét

– írja a New York Times. Calleja állítására reakció is érkezett a királyi palotából: nem meglepő módon „teljes képtelenségnek” és „nevetségesnek” nevezték a sztorit.

A Katalin hercegnére irányuló figyelem mértékét mutatja, hogy a „Kate Middleton” kifejezés az X-en (korábban Twitter), a TikTokon és a Google-ön is a legkeresettebbek között volt az elmúlt héten – számolt be róla a Business Insider.

Azt akarjátok mondani, hogy Katalin hercegnének – ugyanannak a nőnek, aki szülés után néhány órával úgy pózolt a kórház előtt, akár egy szupermodell – hirtelen hónapokig tartó lábadozásra van szüksége, mielőtt emberek előtt mutatkozik? És a brit sajtó most varázslatos módon tiszteletben tartja a magánéletét? Ez nagyon… baljósnak tűnik

– olvasható egy közösségimédia-bejegyzésben, amivel milliók értettek egyet.

Mások a viccesebb megközelítését választották a témának.

Valaki felvetette, hogy azért tűnt el a nyilvánosság elől, mert a hamarosan kezdődő Celebrity Big Brotherben fog szerepelni, más pedig úgy véli, a brit Álarcos énekesben lepleződik majd le az Egyesült Királyság leendő királynéja.

Mivel Katalin immár két hónapja nem jelent meg a publikum előtt, többen arról kezdtek találgatni, mihez kellhet éppen két hónapnyi idő. A legnépszerűbb opciók szerint frufrut vágatott, ami annyira rosszul sikerült, hogy most kivárja, hogy újra megnőjön a haja, esetleg brazil fenékfeltöltése volt, aminek felépülési ideje nagyjából 2–3 hónapot vesz igénybe.

„Kate Middleton eltűnése óta egyetlen Banksy-mű sem jelent meg. Véletlen lenne?” – tette fel a kérdést egy twitterező, míg egy másik több lehetőséget is számba vett, mi történhetett a hercegnével: titokban vörös hajú gyereke született; túl jó bújócskázásban; megszökött és összeházasodtak Eugénia hercegnővel; véletlenül bezárta magát egy mosdóba; nem-bináris lett; csatlakozott az ISIS-hez; Hold-küldetésre ment.

Egyelőre nem tudni, hogy a nagyfokú érdeklődés hatására a Kensington-palota ad-e bővebb tájékoztatást az ügyben. Ha minden az eredeti terv szerint halad, Katalint leghamarabb március végén, húsvétkor láthatjuk. A döntés, mely szerint ennyire privát ügyként kezelik állapotát, már aligha megmásítható. Miután a hercegné visszatér királyi szolgálatába, nem kérdés, hogy minden szempár rá szegeződik majd. Hogy néz ki? Milyen a haja? Miért azt a ruhát vette fel? Ezekkel a kérdésekkel szembe kell majd néznie, így nagy tétben fogadnánk arra is, hogy alaposan megvitatja majd Katalin és tanácsadó csapata, hogy milyen első megjelenést választanak neki a felépülése után.

Ám végső soron rajta még sincs olyan típusú nyomás, mint Károlyon, akitől a brit társadalom elvárja, hogy erőt mutasson a betegsége ellenére is. A Katalin hercegné körüli titkolózásra minden bizonnyal annyi a magyarázat, hogy úgy ítélte meg a család, a legbékésebb felépüléséhez kevés médiazaj szükséges. Meg tudjuk érteni.