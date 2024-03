Kételkedik az internet, hogy valóban Katalin hercegné látható a videón, ami állítólag hétvégén készült róla

Katalin hercegné utolsó hivatalos megjelenése a nyilvánosság előtt tavaly decemberben volt. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy januárban megműtik Vilmos herceg feleségét, és utána hónapokig nem lehet majd látni őt. Azóta kiszivárgott róla egy rossz minőségű lesifotó, valamint egy családi képet is kiposztoltak, amin három gyerekével együtt látható, ez utóbbi azonban inkább ellentétes hatást váltott ki, miután kiderült, hogy a fotót manipulálátk.

A hétvégén újabb Katalin-észlelésről számolt be a sajtó szemtanúk beszámolói alapján, de eleinte semmilyen képes bizonyíték nem volt róla, hogy a hercegné szombaton valóban ellátogatott egy windsori otthonukhoz közeli gazdaboltba a férjével. Később azonban az általában megbízható forrásnak tekinthető TMZ birtokába került egy videó, amin egy sportruházatot viselő nő sétál egy férfi – feltételezhetően Vilmos herceg – mellett.

A TMZ a videófájl metaadatait is megvizsgálta, és arra jutottak, hogy a felvételt valóban szombaton rögzítették Windsorban. Azt azonban

több közösségimédia-felhasználó megkérdőjelezte, hogy a videón valóban a hasi műtétje után lábadozó Katalin hercegné vonul a trónörökös mellett.

Akik állítólag látták a walesi hercegi párt, azt mondták, Katalin „boldognak, nyugodtnak és egészségesnek” tűnt a hétvégi kiruccanás során.

