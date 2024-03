„Nem értem, mi baja Lilinek” – Keveházi Gábor reagált lánya Next Top Model Hungary-s kifakadására

Vasárnap indult el a TV2-n a Next Top Model Hungary. Az első részben bemutatkoztak a versenyzők, köztük Keveházi Lili, Keveházi Gábor Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas balettművész és Fábián Anita színésznő 18 éves lánya, aki egyébként kislányként három évig játszott anyjával együtt a Jóban Rosszban című sorozatban.

Keveházitól a műsorban megkérdezték, kinek szeretne bizonyítani a modellversenyen való szereplésével, mire ő elsírta magát.

Végül a lány négy igen szavazattal jutott tovább a válogatón.

„Amikor elmondtam apának, hogy szerencsét próbálok a műsorban, és kergetem az álmaimat, nem láttam rajta különösebb reakciót, egyszerűen csak sok szerencsét kívánt, ahogy szokott” – árulta el a modell a Storynak, hozzátéve: reméli, a jövőben őszintébb lehet édesapjával a kapcsolatuk.

Eddig is próbáltam tudatni vele a magam módján, hogy sokkal mélyebben szeretnék hozzá kapcsolódni, mint eddig, és azt szeretném, ha mindketten meg tudnánk őszintén nyílni egymás előtt annak ellenére, hogy más generáció vagyunk.

A lapnak Keveházi Gábor is nyilatkozott, ő azt mondta, bár eddig is minden tőle telhetőt megtett azért, hogy boldognak lássa a lányát, a jövőben még inkább odafigyel majd erre.

Őszintén szólva nem is értem, mi baja Lilinek. Gyönyörű és okos lány, de én soha nem voltam felé elvárásokkal! Csak annyit kérek tőle most is, hogy egyenes gerincű felnőtt váljon belőle, ez a legfontosabb