Next Top Model Hungary: Fábián Anita színésznő 18 éves lánya is kipróbálja magát a műsorban

Jövő héten indul a Next Top Model Hungary modellverseny Ördög Nóra műsorvezetésével, valamint Axente Vanessa, Tomán Szabina, Tombor Zoltán és Merő Péter zsűrizésével. Az már korábban kiderült, hogy Hajdú Péter A Konyhafőnökben is felbukkant exe, Alföldy Anna látható lesz a műsorban, most pedig újabb szereplő kilétére derült fény.

Keveházi ­Gábor Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas balettművész és Fábián Anita színésznő 18 éves lánya, Keveházi Lili is jelentkezett a műsorba, írta meg a Blikk.

Keveházinak nem újdonság a szereplés: hat évvel ezelőttig a Jóban Rosszban című sorozatban láthattuk, ahol kislányként anyjával együtt játszott, és egyébként már 10 éves kora óta modellkedik. Felfelé ívelő modellkarrierjét a pandémia törte ketté.

A Next Top Model Hungary egy ugródeszka lehet számomra. Szeretnék magamnak még egy esélyt adni arra, hogy talán modell lehessen belőlem. Meg akarom ragadni ezt a lehetőséget, bármeddig is jutok majd…

– mondta el Keveházi Lili, aki édesapjának szeretne bizonyítani a megméretéssel, valamint azt is szeretné, ha sokkal szorosabb és erősebb lenne a köztük lévő lelki kötődés.

Bármibe is fogtam bele, azt nem értékelte annyira, mint azt én szerettem volna. Szeretném, ha jobban figyelne rám, és rájönne, hogy valójában egy okos, vicces, értékes ember vagyok én is, és értékeljen kicsit jobban.

Azt mondja, apjával felszínesek a beszélgetéseik, nincsen köztük bensőséges apa-lánya viszony. „Ő nem feltétlen annyira érzelgős és családcentrikus, mint amire nekem szükségem lenne. A féltestvéreimmel sincs közöttünk kapcsolat, mert apa nem így nevelt minket” – árulta el a modellaspiráns. Hozzátette: édesanyjával szorosabb a kapcsolata, vele bármit meg tud osztani.