Lakatos Márk Azahriah tripla telt házáról: Ennyi ember a Békemeneten nincs, ez már nemzetbiztonsági kockázat

Lakatos Márk kedden a TikTok-oldalán tett közzé egy videót, amiben arról beszélt, hogy annyian vettek jegyet Azahriah májusi koncertjeire, hogy az énekes háromszor megtölti az Arénát. A létszámot azonban kicsit alábecsülte, amire egy kommentelő hívta fel a figyelmét. A stylist válaszvideójában megköszönte a helyreigazítást, és azt mondta:

Most nézem, hogy ez a Puskás Stadion, hát ennyire vagyok képben a focival… Tehát ez a nagy stadionunk, amit háromszor megtölt Azahriah, ez azt jelenti, hogy majdnem 200 ezer ember kíváncsi a koncertjére. Na most itt kezdtem el izgulni Azahriah-ért, ugyanis ez már szerintem nemzetbiztonsági kockázat. A Békemeneten nincs ennyi ember, meg sehol. Szerintem Orbán Vityó erre egy kicsit féltékeny lesz. Ráadásul az a sokszáz milliós bevétel, ami három ilyen koncert után jön, az már a NER-nek is szemet szúr, az már a NER radarján is egy szemmel látható összeg. Úgyhogy, Azi, én azt kívánom neked, hogy nehogy rátenyereljenek itt a bizniszedre, nehogy az legyen, hogy ez már túl sok, és a NER lép valamit.