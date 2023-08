Meglepődnek sokan, mikor megtudják, valójában mekkorák a Teletabik

A Teletabikról valószínűleg majdnem mindenki tud, még a legóvatosabbak is belefutthattak valaha a főcímdalába. Ha nem, akkor:

A lila Tinky Winky, a zöld Dipsy, a sárga Laa-Laa és a piros Po furcsa egy lány, a fejükön antenna van, a hasukban egy monitor, Teletabiföldön élnek, és folyamatosan ölelgetik egymást („Nagy ölelés!”).

És mivel a legkisebbeknek szólnak, azt hinnénk pici lények, pedig nem. A legnagyobb Tinky Winky 3 méter, Po 1,98 méter, Laa-Laa 1,96 méter, Dipsy 2,5 méter magas

– írta a fasc1nate Twitter-oldal.

The British TV show "Teletubbies" aired from 1997 to 2001.

Contrary to their on-screen appearance, the characters were huge: Tinky Winky was 10 feet tall, Po was 6 feet 6 inches, Laa-Laa was 6 feet 5 inches, and Dipsy was 8 feet.

To make them appear small, the show was filmed… pic.twitter.com/NOgoVs8JLa

— Fascinating (@fasc1nate) August 5, 2023