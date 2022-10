Mindenki tegyen le mindent, itt az előzetes a Teletabik-reboothoz

A Netflix nem bízza a véletlenre az előfizetőszám-növekedést, így például a legkisebbeknek szóló tartalmak száménak növelésén is dolgozik, ennek részeként érkezik például a minden kétséget kizáróan hiánypótló Teletabik-reboot. A négy színes plüssizé, akik lehetnek űrlények, majmocskák, ember-majom hibrid gyerekek vagy valamilyen más, teljesen definiálhatatlan lények újabb kalandokba bonyolódnak, teszik mindezt babahangon kuncogva. Amint az a most érkezett trailerből is kiderül. Csak hogy feldobjuk a szerda délutánt.