Érzelmi támogatóként próbálta felvinni a repülőre a kutyáját, miután ez nem sikerült, egy babakocsiban hagyta az állatot

Egy nyaralásra induló nő a kutyájával együtt próbált elutazni Pittsburgh nemzetközi repülőteréről, és annak érdekében, hogy felengedjék a gépre, terápiás állatnak nevezte francia bulldogját. A légitársaság személyzete megállította a nőt, és tájékoztatták, hogy az állatot egy ládában kell elhelyezni a repülés során. Az addig érzelmi támogató állatnak nevezett kutyát ezután az utas egy babakocsiba tette, és otthagyta egy repülőtérhez közeli parkolóban, majd nélküle folytatta a gépre való felszállást – írja az Insider a rendőrség Twitter bejegyzésére hivatkozva.

Don’t leave your pets behind!

This morning at approximately 5:30 a.m., ACPD officers working at Pittsburgh International Airport were called to assist with a dog that was found unattended in a stroller on airport property. pic.twitter.com/eTzN8fdQWN

— Allegheny County PD (@AlleghenyCoPD) August 4, 2023