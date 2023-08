Schumacher Vanda: Magyarországon az emberek negatívak, a szülők nem bíznak sem saját magukban, sem a gyerekeikben

„Nyugaton teljesen máshogy állnak ehhez a kérdéshez” – állítja.

Az nlc.hu-nak adott interjút Schumacher Vanda, akit a Celebrandi című celebműsorban láthatunk mostanság. A celeb-influenszer a számára ideális férfiról is beszélt az újságnak.

Számomra az a legfontosabb, hogy érezzem a srácban, hogy ő is a jövő harcosa, tehát arra törekszik, hogy a semmiből teremtsen valamit, legyen az szakmai vagy művészeti tevékenység, a lényeg, hogy ő alkossa. Szeresse, amivel foglalkozik, ne csak tengjen-lengjen a mindennapokban. A beképzelt embereket nem bírom elviselni. Bármennyire is sikeres, maradjon meg embernek. Az elveszett pasikkal sem tudok mit kezdeni, akik huszonévesen vagy harmincévesen még közel sem tudják, hogyan éljék az életüket.

Arról, hogy vidéki lányként került a fővárosba, így beszélt: „Nem titok, hogy ezért is jöttem el vidékről, mert azt éreztem, hogy az a környezet engem nem fejleszt, nem tudok kibontakozni. Most már Budapesten is ezt érzem, ezért járom a világot”.

Jó páran tudják, hogy milyen jövőt képzelnek el maguknak, ám a család végül lebeszéli őket erről. Sokan azt vallják, hogy egy dolgozó ország vagyunk, ahol ne az álmainkat hajtsuk, hanem válasszunk egy olyan szakmát, ahol minél több pénzt kereshetünk. De mi van akkor, ha a gyerek focista akar lenni, netán énekes, vagy űrhajós? Azt miért nem támogatjuk? Magyarországon az emberek negatívak, a szülők pedig nem bíznak sem saját magukban, sem a gyerekeikben, és ez véleményem szerint egy óriási probléma, míg például nyugaton teljesen máshogy állnak ehhez a kérdéshez. Bárkiből lehet bármi, ha kellően küzd a céljai eléréséért.

Kommenteket nem olvas magáról, szerinte kétfajta ember van: akinek van ideje hozzászólásokat olvasni, a többiek dolgoznak. A mostanság népszerű Instagram-filterekről így vélekedik: