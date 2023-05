Crackpipával az ölében aludt el autójában a város egyik tanácsosa, rendőrök ébresztették

Letartóztatták a Rhode Island-i Cranston városi tanácsának egyik tagját, miután kábítószerrel kapták el az autójában – számolt be az incidensről a Sky News.

A kocsiban alvó férfira egy járókelő lett figyelmes, aki hívta a rendőröket. Ők közelebbről megvizsgálva látták, hogy a férfi kezében egy crackpipa van, ráadásul nem is akárkiről van szó, hanem a helyi városi tanács egyik tagjáról, aki nem mellesleg republikánus párt helyi elnöke. Matthew Reillyt a rendőrök ébresztették, azzal védekezett, hogy tizenhárom év után először szívott cracket, azt is azért, mert épp viharos váláson megy át. Hozzátette, hogy nem az autóban fogyasztott kábítószert, hanem még az otthonában. A helyszínelés során egy tasak kokaint is találtak az autóban.

Ön tanácsos Cranstonban, cracket szív és birtokol. Mit hisz, mit fognak önről gondolni a választói?

– kérdezi az egyik rendőr Reillytől.

Az ügyvédként dolgozó férfi azóta lemondott az elnöki tisztségről.