Kígyót-békát kiáltanak a pumákra – miért zavar minket, ha a nő az idősebb egy hollywoodi kapcsolatban?

Unalomig ismert közhelyek, hogy „az életkor csak egy szám” és „a szerelem kortalan”, mégis úgy tűnik, csak akkor állják meg a helyüket, ha egy kapcsolatban a férfi az idősebb. A közösségi médiában finoman szólva is ellentmondásos a megítélése azoknak a sztárkapcsolatoknak, ahol a megszokottnál nagyobb korkülönbség a nő javára áll fenn. Puma, groomer, sugar mommy – sok névvel lehet illetni őket, de ezen jelzők egyike sem éppen pozitív színben tünteti fel az illetőt. Sztereotípiák ide, stigmák oda, egyre több idősebb nő-fiatalabb férfi párost találhatunk Hollywoodban, akiknek közös tapasztalata, hogy mindig mindenki jobban tudja náluk az igazságot a szerelmükről.

Cher, Demi Moore, Madonna, Olivia Wilde – talán ők a leghíresebb „pumák”, akik életük során felvállalták kapcsolatukat egy legalább tíz évvel fiatalabb férfival. Kaptak is érte hideget-meleget, miközben hasonló cipőben járó férfiak esetében elenyésző mértékű a felháborodás. Pedig erre is akad példa bőven: Michael Douglas, Harrison Ford, Jeff Goldblum, Alec Baldwin, Richard Gere, David Hasselhoff, Dennis Quaid, Sean Penn, Nicolas Cage és Bruce Willis mind náluk évtizedekkel ifjabb nő oldalán állapodtak meg. Bár Leonardo DiCaprióból sokan gúnyt űznek amiatt, hogy még az ötvenhez közeledve is rendszeresen a 25 év alattiak között keres magának barátnőt, mindez messze nem olyan durva, mint amit például a Taylor-Johnson házaspár kap a köztük lévő korkülönbség miatt.

Anyja lehetne, felesége lett

Aaron Johnson 2008-ban elment egy meghallgatásra, ahol találkozott az elsőfilmes Sam Taylor-Wooddal. Az akkor 18 éves színész megkapta a szerepet, a forgatás végén pedig megkérte a 42 esztendős rendező kezét.

Nagyon professzionálisak voltunk az egész film alatt. De mindenki tudta a stábból. És amint végeztünk, közölte, hogy el fog venni feleségül. Soha nem voltunk randin, és még csak nem is csókolóztunk

– mondta el a rendező pár évvel később egy interjúban. Párja azt nyilatkozta, első látásra beleszeretett a nőbe.

Azonnal tudtam, hogy megtaláltam a lelki társamat, és hogy életem hátralévő részét vele akarom leélni. Nagyon jól emlékszem mindenre. És egy évvel az első találkozásunk után megkértem, hogy jöjjön hozzám feleségül. Tudtam, hogy családot akarok vele alapítani, és egy hónappal később terhes volt az első gyerekünkkel.

Eljegyzésüket közös filmjük, a John Lennon – A fiatal évek (Nowhere Boy) londoni premierjén hozták nyilvánosságra 2009 őszén, családjuk bővülését pedig a következő év elején jelentették be. A babavárás idején még mindig tizenéves Johnson úgy nyilatkozott, egyáltalán nem ijesztő számára, sőt, izgatott amiatt, hogy apa lesz. Mint mondta, azért sem aggódik, mert már mostohaapja a menyasszonya előző kapcsolatából született két lányának. Esküvőjükre végül 2012-ben került sor (ekkor vették fel mindketten a Taylor-Johnson vezetéknevet), akkorra már két közös lányuk született. Tavaly, tizedik házassági évfordulójukon megújították egymásnak tett fogadalmukat.

Folyamatosan megkérdőjelezik a kapcsolatukat

A páros többször áradozott egymásról és kapcsolatukról különböző interjúkban, néhol már kissé túlzásba is estek szerelmük méltatásában („Úgy érzem, mintha két lélek lennénk, akik egyesültek” – mondta egyszer a férj). Amikor szóba kerül a köztük lévő korkülönbség, általában azt hozzák fel, hogy a színész a koránál érettebb, bölcsebb, a bulizás helyett sokkal szívesebben főz otthon a családjának.

Én öreg lélek vagyok, ő pedig fiatal lélek. Mi nem látjuk a korkülönbséget, csak egymást

– állítja Aaron Taylor-Johnson, aki elmondása szerint már sokkal több élettapasztalatot gyűjtött kortársainál, mire találkozott későbbi feleségével, és emiatt nem nagyon tud azonosulni a vele egykorúakkal.

Annak ellenére, hogy eddig csak pozitívan beszéltek házasságukról, és a róluk szóló cikkek rendre tündérmesének állítják azt be (a Harper’s Bazaar nagy anyagában egy barátjuk Hollywood egyik nagy szerelmi történetének nevezi kapcsolatukat, ami szerinte vetekszik Lauren Bacall és Humphrey Bogart vagy éppen Liz Taylor és Richard Burton románcával), a közösségi médiában megjelenő álláspont ennek a szöges ellentéte. Több mint egy évtizede tartó boldogságukat a köztük lévő 24 év korkülönbség és a hatalmi egyenlőtlenségek miatt – megismerkedésükkor a nő gazdagabb, sikeresebb, művészeti körökben ismertebb volt – a kezdetektől fogva gyakran megkérdőjelezik, esetenként bántalmazónak bélyegzik meg. Nevük rendszerint felmerül a grooming témáját tárgyaló cikkekben az idősebb nő, fiatalabb férfi közti mérgező kapcsolat példájaként.

Grooming Grooming alatt azt értjük, amikor egy idősebb, felnőtt ember (angolban: groomer) összebarátkozik, gyakorlatilag behálóz egy nála jóval fiatalabb kiskorú, tizenéves gyereket azzal a céllal, hogy (szexuális) kapcsolatba kerüljön vele. Sokszor barátságnak vagy szerelmi kapcsolatnak igyekszik beállítani a helyzetet, hogy a fiatal érzelmileg kötődni kezdjen hozzá. A jelentős korkülönbségből adódóan az idősebb fél könnyen befolyásolja a fiatalabb partnert. Rosszabb esetben később emiatt zsarolhatja is, visszaélhet az áldozat személyes adataival, fotóival, de zaklatás vagy a gyermekpornográfia is megvalósulhat. Sok esetben ez a barátkozás addig tart, ameddig bizonyos életkort el nem ér a fiatal, amikor már nyilvánossá is lehet tenni a kapcsolatot.

A legújabb pletyka szerint Aaron Taylor-Johnson A gyilkos járat című film forgatásán összegabalyodott fiatal kolléganőjével, Joey Kinggel. Bár a házasságtörő viszonyra semmilyen bizonyíték nincsen, a TikTokon tömegével jelennek meg olyan videók, amikben a házaspár válásáért drukkolnak. Mi több, az állítólagosan megcsalt feleséget undorító groomerként állítják be, és gyakran „nagymamának”, „őskövületnek”, „vén boszorkánynak” nevezik, aki becserkészte és csapdába ejtette a nála amúgy is sokkal jobban kinéző párját. Az említett tiktokerek szerint a színésznek a (feltételezett) félrelépés jelenthetné a kibúvót az általuk toxikusnak vélt házasságból.

Az látszólag nem zavarja a videók készítőit, hogy a most 32 éves színész és a szeretőjének bélyegzett King között kilenc év a korkülönbség – Taylor-Johnson javára.

A férfiaknak szabad?

Az imént említett kettős mérce Olivia Wilde esetében is megjelent, miután Taylor-Johnsonhoz hasonlóan rendezőként (és szintén kétgyerekes anyaként) összejött a filmjében színészkedő Harry Styles énekessel, aki történetesen tíz évvel fiatalabb nála. A románc közfelháborodást váltott ki, noha korábban senkit nem zavart, hogy Wilde előző kapcsolatában is hasonló volt a korkülönbség, igaz, akkor a férfi volt korosabb. Nála nyolc évvel idősebb ex-vőlegénye, Jason Sudeikis ráadásul a hírek szerint a szakításuk után kolléganőjével, Keeley Hazell-lel randizott, aki egy évtizeddel ifjabb, mint ő, de erről közel sem jelent meg annyi cikk, mint a Wilde-Styles párosról.

A korkülönbség visszatérő téma azoknál sztárpároknál, ahol a nő az öregebb, ilyen például

Heidi Klum és Tom Kaulitz (17 év),

és (17 év), Deborra-Lee Furnes és Hugh Jackman (13 év),

és (13 év), Priyanka Chopra és Nick Jonas (11 év),

és (11 év), a hazai hírességek közül pedig Polyák Lilla és Gömöri András Máté (16 év).

Chopra egy 2019-es interjúban megfogalmazta azt az elcsépelt, de nem kevésbé helytálló mondatot, amit ezen párok mindegyike biztosan elpuffogtatott már legalább egyszer:

Fordított esetben, ha a pasi idősebb, az senkit nem érdekel, sőt, még tetszik is az embereknek.

Mikor megválasztották a jelenlegi francia elnököt, hatalmas érdeklődés övezte a házasságát, Emmanuel Macron ugyanis a nála huszonnégy évvel idősebb egykori tanárát, egyik osztálytársa anyját, Brigitte Trogneux-t vette feleségül. A politikus is utalt rá korábban, hogyha ő lenne ennyivel idősebb, senkit nem lepne meg a kapcsolatuk, mint így, hogy ez fordítva van.

Macron év elején autizmussal élő újságíróknak adott interjút, akik rákérdeztek nála a dologra, mondván: „Elnökként példát kéne mutatnia, és nem feleségül vennie a tanárát”. A merész kijelentésre az elnök úgy felelt, nem mi választjuk meg, kibe szeretünk bele.

Igazából nem is volt a tanárom, csak drámát tanított. Az nem számít. Nem olyan, mintha a matektanárom lett volna

– védekezett az államfő.

Mindig a nő a hibás?

Nem célunk ítéletet mondani sem az idősebb nő és fiatalabb férfi közti párkapcsolatok, sem Sam Taylor-Johnson vagy Brigitte Macron felett, amiért – egyébként valóban megkérdőjelezhető, de a hivatalos verziók szerint nem törvénybe ütköző módon – évekkel ezelőtt kapcsolatot kezdtek egy-egy tizenéves fiúval, akivel egykor alá-fölé rendeltségi helyzetben voltak, mint rendező és tanár. Ennek helyességéről döntsön mindenki a saját értékítélete alapján. Azt sem mondjuk, hogy nincsen példa arra, mikor egy férfi cselekszik így, elég csak Woody Allenre gondolni, aki 35 évvel fiatalabb fogadott lányával folytatott viszonyt, házasodott össze, majd alapított családot. Annak idején ez az eset is nagy port kavart (más kérdés, hogy az azóta eltelt idő és az Allen ellen felhozott gyerekmolesztálási vádak kissé elhomályosították az ügyet), de más hasonló sztorikat egészen eltérő megvilágításba helyezett a média. Céline Dion és René Angélil kapcsolatára például rendszerint romantikus szerelmi történetként hivatkoznak, holott az énekesnő 12 éves volt, amikor megismerte 38 éves menedzserét, aki később a férje lett.

Míg Taylor-Johnson és Macron gyakran kapják meg, hogy „pumák”, addig Allent és Angélilt rendszerint nem illetik ilyesmi jelzővel, részben azért sem, mert a férfiakra, akik fiatalabb nővel kezdenek, nem léteznek hasonló jelentéssel bíró, társadalmilag elfogadott és berögzült kifejezések. Ráadásul úgy látszik, egy nő sosem jöhet ki nyertesként, mikor a megszokottnál nagyobb a korkülönbség a párkapcsolatában, mert a közvélemény szerint ilyenkor mindig csak kihasználja a másikat:

ha sokkal fiatalabb partnere van, szexuálisan túlfűtött, férfiakra leselkedő vadállatnak állítják be, ha pedig jóval idősebb, akkor aranyásóként vagy trófeafeleségként bélyegzik meg.