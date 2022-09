Szétoltják a Twitterezők Leonardo DiCapriót, amiért soha nem volt még 25 éven felüli barátnője

Camila Morrone júniusban töltötte a 25-öt, a napokban véget is ért a kapcsolata a színésszel.

Tegnap a Ryanair kezdett poénkodni azzal, hogy Leonardo DiCaprio valószínűleg azért nem utazik velük, mert a légitársaság már elmúlt 37 éves, a színész pedig a tendencia szerint 25 évnél idősebb nőkkel nem hajlandó randevúzni.

A légitársaság példáját azóta több Twitter-felhasználó is követte, jobbnál jobb posztokkal teleszórva a közösségi oldalt.

Egyikük szerint három dolog biztos:

a halál

az adók

és az, hogy Leonardo DiCaprio szakít a párjával, mielőtt a nő prefrontális kérge teljesen kifejlődhetne.

3 things are certain in life:

– death

– taxes

– leonardo dicaprio breaking up with his girlfriend before her pre-frontal cortex has fully developed https://t.co/5bw3uLWlQ3 — Erin Brockobić (@erinbrockobic) August 30, 2022

Egy másik felhasználó a Sárkányok Háza új epizódjának egyik részletéhez hasonlította DiCaprio párválasztási szokásait.

Leonardo DiCaprio on his next date like pic.twitter.com/p30mkofEaP — Sadie Sink’s Oscar (@Jaqssssss) August 30, 2022

Volt, aki azzal poénkodott, hogy a Titanic című film hamarosan 25 éves lesz, így meglehet, hogy a 47 éves színész már nem is akar benne lenni.

titanic turns 25 this year at which point i assume leonardo dicaprio will no longer want to be in it — Tom Neenan (@TNeenan) August 31, 2022

Leonardo DiCaprio talán annyira utálja 9/11-et, hogy nem képes olyan nőkkel randizni, akik még emlékeznek rá.

maybe leonardo dicaprio hated 9/11 so much that he can’t even date women who remember it. did that even occur to you — Sarah Lazarus (@sarahclazarus) August 30, 2022

A Nagy Gatsby című filmben, amiben a színész is szerepel, felcsendül Lana Del Rey egyik száma, melyben azt énekli magyarra fordítva:

Szeretni fogsz-e akkor is, ha már nem leszek fiatal és gyönyörű?

A mém szerint DiCaprio válasza erre a »nem« lenne.

“will you still love me when i’m no longer young and beautiful?” leonardo dicaprio: pic.twitter.com/JdXHLMnpCm — taylor (@lillactk) August 30, 2022

Volt, aki az Alkonyat egyik jelentével illusztrálta, hogyan dobja el magától a színész a 25 év feletti nőket.

Leonardo Dicaprio when his girlfriends reach 25 years of age pic.twitter.com/4KOiUbIb5U — Stop Inventing S’V (@DayaJolieME) August 30, 2022

DiCaprio egyébként lelkes környezetvédő hírében áll, így egy felhasználóban felmerült, hogy talán azért randizik 25 év alatti nőkkel, hogy azok körében terjessze a klímaváltozással kapcsolatos híreket, akiket a legjobban érint a dolog.

leonardo dicaprio is actually dating all the under-25s he possibly can to spread the word about climate change to those who will be the most impacted — flamin nora (@katierpacker) August 31, 2022

Volt olyan twitterező is, aki fordítva szemlélte a dolgokat. Ő arról értekezett, hogy talán nem is DiCaprio dobja ki a 25 év feletti nőket, hanem az agyuk végleges kifejlődésekor ők döntenek úgy, hogy nem akarnak a színésszel lenni.