Lil Nas X hétfőn részt vett a Coach 2023-as őszi kollekciójának bemutatóján a New York-i divathéten. A világhírű rapper a show előtt az utcán pózolt a fotósoknak piros-rózsaszín, valamint farmer-szőrme dominálta szettjében. Kiegészítők tekintetében elmondható, hogy a műanyagsíp-fülbevaló és a kövekkel kirakott körmök mellett egy nyalóka is fontos tartozéka volt öltözetének.

👅💋 pic.twitter.com/ZtvaPsyNiz

— i am reading all that (@LilNasX) February 13, 2023