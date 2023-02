Járai Máté: Tudtam, hogy a Reggeli nem egy nyugdíjas állás

Kedden kiderült, Járai Máté közel két év után távozik az RTL Reggeli stábjából, nem hosszabbított vele szerződést a műsort gyártó külsős cég. A színész a szerdai Fókuszban nyilatkozott erről.

Soha életemben nem szakítottam még. Ezt azért mondom, mert a feleségemmel is éppen ma vagyunk 24 éve együtt, tehát ez egy nagyon jó nap is meg olyan furcsa is. Tudtam, hogy a Reggeli az nem egy nyugdíjas állás, tehát majdnem biztos voltam benne, hogy nem onnan fogok nyugdíjba menni. Azt is tudom, hogy rotálódnak a benne lévő emberek. Én nyilván úgy érzem, hogy ebben a kapcsolatban számomra volt még