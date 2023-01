Tóth Andi és Marics Peti összeköltöztek

„Minek töltenénk éveket együtt úgy, hogy nem derül ki, mit hozunk ki egymásból null-huszonnégyben?“

A TV2 kedd délelőtt jelentette be, kik lesznek a hamarosan debütáló Sztárban Sztár idei évadának versenyzői. A sajtótájékoztatón Tóth Andi a Borsnak adott interjút, melyben azt is elárulta, hogy Marics Petivel nagyon boldogok, már össze is költöztek.

Nem vagyok az az ember, aki szereti hosszasan húzni a dolgokat. Biztos van, aki úgy van vele, hogy mondjuk beszélünk az összeköltözésről két év múlva, ha már itt, vagy ott tart a kapcsolatunk. Nálam ha valami egy hét után nem tart ott, akkor nem is fog soha. Azt hiszem, Petiből is ilyen energiákat váltottam ki, így az összebútorozás közös igény és döntés volt. Mindketten szeretnénk minél több időt együtt tölteni és ez így a legoptimálisabb. Minek töltenénk éveket együtt úgy, hogy nem derül ki, mit hozunk ki egymásból null-huszonnégyben?

– mondta a lapnak az énekesnő.

A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a zenészek már hat éve ismerik egymást, annak idején egy bulin csókolóztak is, de ezt követően Tóth Andi még nem volt nyitott a VALMAR énekesének közeledésére.