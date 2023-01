Dévényi Tibor: Hülye vagyok ahhoz, ami a mai világban van

Ha leül ebédelni a fiaival, öt perc után már nem tudja, miről beszélnek.

Dévényi Tibor volt felesége és kisebbik fiuk, Máté a hétvégén tűntek fel a Cápák között című műsorban, sikerült is befektetőt szerezniük a kozmetikai cégükhöz.

A fia szereplése kapcsán az rtl.hu nemrég Dévényi Tiborral készített interjút, aki elmondta, az egyik szeme sír, hiszen a fiai megnőttek, a másik viszont nevet, mert úgy érzi, mindketten rátermettek, és nem lesznek elveszett gyerekek.

A lemezlovas szerint nem kizárt, hogy Máté is hozzá hasonló utat jár majd be, hiszen ő is szeret szerepelni.

Diszkózott már nagy osztálybulikon, bár ez nem derült ki a mostani tévészerepléséből. A színpad és a szereplés mind a két fiamnak a vérében van. Az a lényeg, hogy ebben a rohanó világban integrálódni tudjanak, és az irányvonalakra ráérezzenek, hogy mi felé érdemes elindulni. A nagyobbik fiam nagyon jó diszkós volt, később híres üzletember lett, de még most is előfordul, hogy szombatonként elmegy DJ-zni. Szerintem Máté itt fog maradni a média közelében, de az a legfontosabb, hogy azt csinálja, amit szeret

– magyarázta.

Dévényi arról is beszélt a portálnak, hogy nagyon jó a kapcsolata a fiaival, de mivel „már más világ van“, gyakran nem érti, miről beszélnek.

Leülök a nagyobbik fiammal, Danival és Mátéval ebédelni, és öt perc után nem tudom, hogy miről beszélnek. Én már ezeket a mai dolgokat nem értem. Nemrég megjelent A magyar televíziózás legendái című könyv, amelybe én is bekerültem. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ott vagyok Szinetár Miklós és Vitray Tamás mellett, de amikor felhívott Radnai Péter, a könyv szerzője, hogy én voltam az egyik első influenszer, akkor mondtam neki, hogy »milyen influenszer? Én beoltattam magam minden évben influenza ellen«. Mondta, hogy ez nem az, ez egy másik. Szóval ezért mondom, hogy hülye vagyok ahhoz, ami a mai világban van. Ezért nem is tudok hozzászólni a dolgaikhoz, vagy segíteni őket.

Hozzátette, tanulni már nem akar, 75 évesen már nem kíváncsi, csak figyelmes.

Dévényi 2009 márciusában vált el a gyerekei anyjától, tavaly decemberben házasodott meg újra, Beával már több mint tizennégy éve vannak együtt.