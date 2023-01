Beat a Fekete Vonat koncertről: Ez volt a szakmai életem csúcsa, anyagilag viszont a legmélyebbre kerültem

Január 7-én húsz év után újra összeállt a Fekete Vonat, több mint tízezer rajongónak adtak arénás koncertet. A résztvevők közül viszont mindössze 7200-an váltottak valóban jegyet, a többiek tiszteletjeggyel vagy vendégjeggyel érkeztek meg a helyszínre. Elmaradt a kilátásba helyezett állami támogatás és a szponzoráció is, így a produkció csak minimális nyereséget hozott.

A formáció ezt követően feloszlott, Mohamed Fatima új zenekart alapított, L.L. Junior pedig azt mondta:

A minap Beat is hosszabban nyilatkozott a történtekről a Blikknek.

– mondta a lapnak az énekes, aki úgy véli, lesz még olyan alkalom, amikor együtt lépnek majd színpadra Mohamed Fatimával és L.L. Juniorral.

– tette hozzá.

A rapper arról is beszélt, hogy létezett egy applikáció, amin nyomon lehetett követni a valódi jegyeladásokat, ez viszont csak produkciót szervező Balassa János és L.L. Junior számára volt elérhető.

Fatimát és engem ebbe nem avattak be. Arra viszont kértem őket, hogy 2-3 hetente tájékoztassanak arról, hogy állunk. Ez nem történt meg, ezért még 2-3 nappal a koncert előtt is érdeklődtem, s akkor is azt a választ kaptam, hogy minden rendben, az én, valamint Fatima előre felvett előlege után is jól állunk. Reményekkel kecsegtettek.