26 éves lett G.w.M: Leszarom, ki mit gondol

26 éves lett Gino West Marky, vagy ahogy a bulvár és Kulcsár Edina miatt 2022-ben híressé vált zenészt a legtöbben ismerik, G.w.M. Ennek apropójából Instagram-posztban osztotta meg a gondolatait.

Ez a 25. évem elég erősen hangosra sikeredett, akaratom ellenére is. Zeneileg inkább pihentem, de a magánéletemet rendbe tudtam tenni sok sok év után. Mind1, ki mit gondol, leszarom, ahogyan ez tíz éve egyfolytában volt, csak én és a közvetlen családom tudja, hogy mi is a valóság és azt, hogy ki vagyok én valójában, de nem is tartozik senkire ez! A lényeg, hogy megvagyok, boldog vagyok és annyi sláger jön idén, hogy jobb, ha kezd zenélni mindenki!😅✌🏽❤️‍🔥⚡️ 26 vagyok, ezt az évet szétvágjuk