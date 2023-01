„Nem érdekel, hogy 11 vagy 12 éves vagy, nincs annyi eszed, mint egy emberi lénynek”

Ezt Alec Baldwin mondta még 2007-ben az akkor 11 éves lányának, miután felhúzta magát, mert nem tudta őt elérni telefonon. A színész és Ireland Baldwin kapcsolata azóta is viharos, sőt, a modell a jelek szerint még az apja családnevétől is szeretne megszabadulni. Hátrahagyná továbbá azokat az éveket is, amikor a világon mindenkinek megpróbált megfelelni, csak saját magának nem.

Alec Baldwin és Kim Basinger kilenc évig voltak házasok, ám a kapcsolatuk csúnya véget ért a kétezres évek elején. Közös lányuk, Ireland Basinger-Baldwin hétéves volt, amikor elváltak, ekkor vette kezdetét a nyilvánosság előtt zajló, éveken át elhúzódó, mindenkinek sok keserűséget okozó persorozat, amit Basinger és Baldwin a lányuk felügyeleti jogáért vívtak. Végül csak 2008-ban, hat évvel a válásuk után jutottak egyezségre, de az ezt követő időszak sem volt könnyű az érintetteknek.

Alec Baldwin 2008-ban az A Promise to Ourselves: A Journey Through Fatherhood and Divorce című könyvében mesélte el a történet addigi részét a saját szemszögéből. Mint írta, Kim Basinger nem volt együttműködő a közös felügyeletet illetően, állítása szerint a színész/modell akadályozta a láthatási jogát, nem biztosított a lánya számára telefonos hozzáférést, hogy Ireland felhívhassa az apját, illetve „kényelmi okokból” nem vitte el az előre egyeztetett találkozókra sem.

A hangüzenetbotrány

Az elmaradt telefonhívásokból végül óriási botrány lett 2007-ben: a színész magából kikelve, üvöltve hagyott hangüzenetet az akkor 11 éves lányának, amiben káromkodva kérte számon, miért nem volt bekapcsolva a telefonja az előre megbeszélt időpontban. Baldwin ekkor azt hozta fel, hogy amíg az ő tartózkodási helyén már éjszaka volt, a lányánál csak délelőtt, és „utoljára sértette meg” azzal, hogy nem volt bekapcsolva a telefonja a megbeszélt időpontban.

Nincs annyi eszed és becsületed, mint egy emberi lénynek. Nem érdekel, hogy 12 vagy 11 éves vagy, hogy gyerek vagy, vagy hogy az anyád egy meggondolatlan púp a hátamon, akit nem érdekel, mit csinálsz, ha rólam van szó. (…) Jobban teszed, ha pénteken úgy készülsz, hogy találkozunk, és el fogom mondani, hogyan érzek azzal kapcsolatban, hogy egy bunkó, érzéketlen kis disznó vagy!

– ezt kiabálta Baldwin, miközben azzal fenyegetőzött, hogy a találkozójukon helyre rakja majd a lányát, illetve azzal is meggyanúsította, hogy az anyjának persze sosem felejtené el felvenni a telefonját.

A szóban forgó felvétel végül a TMZ-nél landolt, és máig meghallgatható az interneten.



Alec Baldwin a könyvében azzal magyarázta a kiborulását, hogy a lánya tavaszi szünetre ment Kim Basingerrel, a telefonja pedig 10 napon át ki volt kapcsolva, és mivel ez már évek óta így ment, bekattant a sípszó hallatán. Miután a felvétel nyilvánosságra került, saját bevallása szerint az öngyilkosságot is fontolgatta.

2010-ben a People írt arról, hogy a színészt kórházba vitték, miután azzal fenyegetőzött, hogy begyógyszerezi magát. A lap által megszerzett jelentések szerint Baldwinhoz a 14 éves lánya hívta ki a mentőket, miután egy telefonos veszekedés során azt mondta neki:

Belefáradtam. Beveszek néhány tablettát. Véget vetek ennek.

Ezt követően Ireland hiába hívta az apját, nem vette fel neki a telefont, ezért tárcsázta a segélyhívót.

A színész sajtósa ekkor azt nyilatkozta, hogy „félreértés“ történt, Baldwint pedig egy óra után kiengedték a kórházból, mivel nem vett be semmilyen gyógyszert és ittas állapotban sem volt.

Baldwin saját bevallása szerint bocsánatot kért a lányától, de ő maga is úgy érezte, hogy a hangüzenet végleges törést okozott kettejük kapcsolatában, életre szóló sebet ejtett Ireland lelkén. Mindezek fényében nem is meglepő, hogy különös apa-lánya viszony alakult ki közöttük az évek során.

A modell, akit a társadalmi nyomás teremtett

Ireland Baldwin neve ugyan gyerekként is fel-fel bukkant a bulvársajtóban a szülei válása kapcsán, 2013-ban maga döntött úgy, hogy kilép a reflektorfénybe. Tizenhét éves korában két modellügynökséggel is leszerződött, melyekkel olyan modellek dolgoztak, mint Kate Moss, Tyra Banks vagy Chanel Iman. Első professzionális modellmunkája egy fürdőruha-fotózás volt, ami a New York Postban jelent meg.

Ugyanebben az évben a People-nek adott interjút, amelyben arról beszélt, hogy anyja inspirálta a modellpályán.

Anyám volt az inspirációm, hogy modell legyek. Ő akarta, hogy kipróbáljam a szakmáját, hogy lássuk, jól áll-e nekem. Imádom

– jelentette ki akkor, hozzátéve: egészséges és inspiráló modell szeretne lenni, akihez az emberek kapcsolódhatnak ahelyett, hogy azt mondanák róla, „bárcsak én is olyan lehetnék, mint ő”.



Ireland ezt követően több magazin címlapján is szerepelt, részt vett továbbá a PETA „Inkább leszek meztelen, minthogy szőrmét viseljek” kampányában, amihez – az akció nevéből adódóan – le is vetkőzött 2018-ban.

Úgy tűnt, a modell kihasználja az ismert szülők gyerekeként járó előnyöket, ám – mint később kiderült – a háta közepére sem kívánta azt az életet, amit tinédzserkorában és a húszas évei derekán élt.

Szalagcímek és pánikrohamok

Ireland Baldwin tavasszal a Red Table Talk nevű műsorban mesélt arról Willow Smith-éknek, hogy már gyerekkorától kezdve szorongott a vele szembeni elvárások miatt. Az emberek a híres szüleihez hasonlítgatták, ezért döntött úgy, hogy a nyomdokaikba lépve kipróbálja a modellkedést és a színészetet is. Utóbbi esetében nem sikerült túl szélesre a paletta, csupán néhány, kevéssé emlékezetes szerepben mutatta meg magát, A kiütés című filmben például a Kim Basinger által alakított karakter fiatalkori énjét játszotta.

A beszélgetős műsorban elmondta, hogy szerinte modellként sosem fedezték volna fel, ha a szülei nem azok, akik, és mivel tinédzserként ő is küzdött testkép- és evészavarokkal, hamar rájött, hogy az említett szakma nem neki való.

Egyébként is sok problémám volt a testemmel, evészavarok és hasonlók, még mielőtt modellkedni kezdtem volna. Amikor elkezdtem a szakmában dolgozni, azt kérdeztem magamtól, egyáltalán miért csinálom ezt? Egyszerűen borzalmas volt.

A karrierje beindulása után ömleni kezdtek rá a negatív minősítések: a bulvársajtóban a súlya és a magassága miatt kritizálták, illetve az anyjával hasonlítgatták össze, mondván: a fiatal modell közel sem olyan finom vonású, mint Kim Basinger.

Mint mondta, élete legrémisztőbb pánikrohamai is a munkáihoz kötődtek. A legrosszabb egy New York-i Harper’s Bazaar vacsorán tört rá, ekkor az utcára viharzott ki, ahol letépte magáról a ruhát, hogy levegőhöz jusson, majd a járdán állva kezdett öklendezni.

Az öngyilkosság hátárán

Az évek során több bántalmazó kapcsolata is volt. Az egyik exe miatt rendszeresen ivott és nyugtatózta magát, miközben elzárkózott a barátai elől, és közel egy évig a szüleivel sem beszélt.

Láttam őket itt-ott, de rettentően szégyelltem magam azért, ami lett belőlem, és ahogyan éltem. Egy teljesen más ember lett belőlem. Lesoványodtam. Élettelen voltam. Nemcsak a testem, a lelkem is.

Az egyik este végül túl messzire ment a szerhasználattal, így a rehabon kötött ki. Ekkor ébredt rá, hogy nem szerekhez köthető az addikciója, a valódi szenvedélybetegsége az volt, hogy meg akarta menteni a körülötte lévő embereket, nem törődve azzal, hogy a saját élete eközben darabjaira hullik.

Elmondása szerint ekkoriban egyedül az unokanővére, Alaia Baldwin vette a fáradságot, hogy ránézzen. Los Angelesbe repült Irelandhez, amivel megmentette az életét: szerinte, ha unokatestvére nem látogatta volna meg, valószínűleg öngyilkos lett volna.

Baldwin tavaly nyáron az egyesült államokbeli alkotmányos abortuszjog eltörlése után a TikTok-oldalán azt is megosztotta a követőivel, hogy tinikorában nemi erőszak áldozata lett, amit évekig senkinek sem mondott el, egyedül az a nővér tudott róla, aki az eset után ellátta. Mint elárulta, később abortusza is volt, teherbe esett ugyanis az akkori barátjától, aki egyértelműen kijelentette, hogy sosem akar apa lenni, emellett a párkapcsolatuk is rendkívül boldogtalan volt.

Azért döntöttem az abortusz mellett, mert pontosan tudom, milyen érzés két, egymást gyűlölő ember közé a világra jönni. Megszülhettem volna és örökbe adhattam volna azt a gyereket? Talán igen, talán nem. De saját stabil anyagi biztonság és egy szerető és támogató partner nélkül felnevelni egy babát nekem nem ment volna. Magamat választottam, és újra így tennék. Ez a te életed, a te döntésed

– mondta akkor.

Minden viccnek a fele igaz

Ami az apjával való kapcsolatát illeti, nehéz megmondani, hányadán állnak egymással, de a modell utóbbi időben tanúsított viselkedése igencsak beszédes.

2019 őszén még együtt szerepeltek a Comedy Central hírességeket szívató műsorában, amiben az összegyűlt celebek aktuálisan Alec Baldwint savazták. Ireland ekkor többek között viccelődött az apja évekkel korábbi disznózós megjegyzésével, illetve azzal is, hogy amíg a legtöbben a Mission: Impossible-filmekből ismerik a színészt, addig ő úgy, mint „a pasit, aki csak a születésnapi bulijainak a felén volt ott”. Mondandóját ekkor azzal zárta, hogy mindezek ellenére csodálatos apának és színésznek tartja Baldwint, hozzátéve: az éveken át tartó verbális abúzusok osztogatása után kijárt már, hogy végre ő is kapjon belőlük.

2020 augusztusában aztán egy aktuális TikTok-trendre ült fel, mondván, „nehéz lenne megbántani az érzéseit, hiszen Alec Baldwin az apja”. A felvétel mellé akkor azt írta: „félig vicc”.

A Rust tragédiája

Több mint egy évvel később az egész világot bejárta a hír, miszerint Alec Baldwin egy kellékfegyerrel lelőtte Halyna Hutchins operatőrnőt a Rust című film forgatásán. Az ügy azóta sem záródott le, több per is folyamatban van, legutóbb Alec Baldwin nyújtott be keresetet négy stábtag ellen, akiket azzal vádol, hogy nem gondoskodtak kellőképpen a helyszíni biztonságról.

A történtek kapcsán Ireland Baldwin Candace Owens konzervatív politikai aktivistával keveredett összetűzésbe akkoriban, miután Owens azt írta a közösségi oldalán, hogy

azután, hogy Alec Baldwin „négy évet töltött azzal, hogy Donald Trumpot és a támogatóit gonosz gyilkosoknak állítsa be”, a vele történt eset „a költői igazságszolgáltatás példája lehetne, ha nem azokról a valóban ártatlan emberekről lenne szó, akiket meggyilkolt.”

A színész lánya ekkor a következőket címezte Owensnek:

Te vagy a legundorítóbb, legutálatosabb rákfenéje az emberi fajnak, akivel eddig találkoztam. Függetlenül a legtöbbször ostoba véleményedtől, az a tény, hogy nem tiszteled egy nő életét, aki egy tragikus véletlen áldozata lett… Szégyelld magad!

A szóváltás ezt követően is heves hangvételben folytatódott, Baldwin egy ponton követőit is arra kérte, hogyha egyetértenek Owens véleményével, és rágalmazni akarják az apját, inkább kövessék ki őt. A modell és az írónő végül privátban zárták le a vitájukat, utóbbi pedig kijavította a korábbi posztját, mondván: „Alec Baldwin ölt, nem pedig gyilkolt, a kettőnek pedig eltérő a jogi meghatározása.”

Will correct that last tweet to say Alec Baldwin *killed* someone— not murdered someone, as murder carries a different legal definition. — Candace Owens (@RealCandaceO) October 22, 2021

Ireland Baldwin tavaly tavasszal már egészen máshogyan állt az apjával kapcsolatos ügyekhez. Miután kiderült, hogy a színész és második felesége, Hilaria Baldwin a hetedik közös gyereküket várják, a modell kijelentette, nem érdekli a féltestvére.

Megszámlálhatatlan üzenetet kapok olyan emberektől, akik ijesztő módon megszállottjai az apámnak és a családjának. Azt hiszem, sok embert érdekel a véleményem, hát ingyen megkaphatják: nem az én dolgom. Minden médiumnak üzenem, akik felkerestek, hogy nem érdekel. Az életem itt van Oregonban a pasimmal, a 6 kutyámmal és az új bizniszemmel. Füvet szívok, jókat eszem és a saját dolgommal foglalkozom

– írta posztjában, amit később törölt.

Volt-nincs családnév

A modell egy hónappal később a TikTok- és az Instagram-oldalára posztolt fura videókat a családi kapcsolatokról; a felvételt a TikTokon a „nem, kösz”, az Instagramon pedig az „inkább a választott család” felirattal tette közzé. Ezzel párhuzamosan a családnevét is törölte a közösségi oldalairól, és nem tette vissza azóta sem. Egy reddit-felhasználó ekkor kiszúrta, hogy Ireland az Instagramon sem követi az apját, ez pedig máig kölcsönös Alec Baldwin részéről is.

Hogy ekkor konkrétan mi okozta a modellnél a töréspontot, egyelőre nem tudni. Hilaria Baldwin egy októberi Instagram-posztban látszólag megpróbálta kibékíteni a mostohalányát, de a gyerekeivel készült közös fotó mellé biggyesztett „Ireland, hiányzol és szeretünk” a jelek szerint nem hozta meg a kellő hatást, a modell ugyanis semmilyen látható módon nem reagált a gesztusra.

Ami Ireland Baldwint illeti, jelenleg úgy fest, tényleg tartja magát a tavaszi kijelentéséhez, és a saját dolgával foglalkozik. Miután a pandémia idején hátrahagyta Hollywoodot, és az oregoni Gearhartba költözött, összebarátkozott egy helyi kocsma tulajával, aki végül nyugdíjba ment, a modell pedig az unszolására átvette tőle a helyet. Jelenleg a párjával, André Allen Anjosszal a közös üzletükön dolgoznak, aminek a Good Times nevet adták. Baldwin az Eaternek adott interjújában árulta el, hogy a hely napközben kávézóként, este pedig borbárként fog működni, árulnak majd továbbá élelmiszert, állateledelt és zömmel női és/vagy fekete tulajdonban lévő kisvállalkozóktól származó bőrápolási termékeket is. A tervek szerint az idén kinyitnak.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Good Times 🙃 (@goodtimes) által megosztott bejegyzés

Ne szólj szám, nem fáj fejem

A jövőjével kapcsolatos gondolatait Baldwin a születésnapja előestéjén fogalmazta meg. Mint írta, egy barátja emlékeztette egy korábbi fogadalmára, amit nem tartott be. Azt mondta ugyanis, hogy szeretne jobb lenni a hallgatásban, és nem beleszólni olyan dolgokba, amikhez valójában nem ért – itt külön kitért arra az esetre, amikor úgy állt bele nyilvánosan Amber Heardbe a Johnny Depp-pel való pereskedésük idején, hogy valójában egyik színészt sem ismerte.

Azt hiszem, amit magammal viszek a 27. életévembe, az az, hogy egyedül megnevettetni szeretném az embereket. Csak a saját tapasztalataimat szeretném megosztani, és remélem, segítenek majd valakinek. Csak értéket szeretnék adni

– jelentette ki a posztjában, amit mellesleg az apja is belájkolt.