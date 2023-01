ValóVilág: Barnának minden erejére szüksége volt, hogy ellenálljon Reninek, miután lefeküdt Pirossal

Mozgalmasan léptek át az új évbe a ValóVilág szereplői: míg Dani részegen randalírozott, Piros hosszú idő után és mindenki tanácsa ellenére beadta a derekát Barnának. Krisztinek vallotta be, hogy a többiekkel ellentétben neki nagyon jól sikerült a szilvesztere, ugyanis lefeküdt Barnával.

– örvendezett Kriszti a hír hallatán.

Megpróbálok odafigyelni és vigyázni, de most olyan jót érzek. Fogalmam sincs, hogy milyen irányba fog elmenni a kapcsolatom Barnával. Ő az a személy, aki ki tudja hozni belőlem a legjobbat, de a legrosszabbat is. Most próbálom a jót látni, és azt, hogy most tényleg igyekszik, amit eddig nem nagyon vettem észre. Úgyhogy ebből még bármi is kisülhet