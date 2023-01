Harry herceg nem hiszi, hogy valaha is visszatérne a királyi családba tevékenykedni

Anderson Coopernek fog tévés interjút adni Harry herceg vasárnap. Ez lesz az első olyan interjúja, amit egyedül ad egy amerikai tévécsatornának. A beszélgetés vélhetően inkább lesz Harry herceg új könyvének promózása, noha új információk még kiderülhetnek arról, milyen a viszonya jelenleg a brit királyi család többi tagjával.

Cooper a Twitteren megosztott egy részletet a vasárnap adásba kerülő beszélgetésből, amelyben azt kérdi:

– utalt a királyi feladatokra az újságíró.

Harry herceg erre egyértelmű nemmel felelt.

“Can you see a day when you would return as a full-time member of the Royal Family?

See Prince Harry’s revealing interview with @andersoncooper.

60 Minutes Sunday, on @CBS and streaming on @paramountplus.

