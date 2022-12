Még idén érkezik Harry és Meghan új dokusorozata, tele inspiráló élettörténetekkel

A Netflix Twitteren jelentette be, hogy december 31-én debütál a Született vezetők (Live to Lead) című dokusorozat a platformon, melyben olyan vezetők – többek között Ruth Bader Ginsburg és Greta Thunberg – osztják meg inspiráló élettörténeteiket, akik hitet tettek amellett, hogy nyomot hagynak a világban – olvasható a Netflix hivatalos leírásában. A műsor vezető producerei Harry herceg és Meghan Markle.

Az újonnan közzétett előzetesben a sussexi herceg elmondja, Nelson Mandela ihlette a sorozatot.

Their voices give us hope.

Their actions shape our world.

Their leadership inspires our future.

Live To Lead — a documentary series presented by The Duke and Duchess of Sussex — premieres December 31 pic.twitter.com/zhhxChEi3Y

— Netflix (@netflix) December 19, 2022