Lakatos Márk a gúnyos stílusáról: A saját jól felfogott érdekemben is változtatni akarok

Lakatos Márk a minap Palik Lászlóék Három Igazság című műsorának vendége volt. A stylist többek között arról is mesélt, hogy úgy vette észre, az utóbbi időben csak a gúnyosabb, szarkasztikusabb oldalát mutatta a követőinek.

– magyarázta a Lakatos, aki az elmúlt időszakban számos jelenséggel és más, híres személlyel kapcsolatban is éles kritikákat fogalmazott meg.

Mint mondta, nem célja az, hogy mindenki szeresse őt, szerinte ugyanis képmutatás azon erőlködni, hogy mindenkinek megfeleljünk.

Én alapvetően nagyon sok területen egy melegszívű, érzékeny ember vagyok, valószínűleg ezért is tudok kiakadni akkor, ha olyat látok, ami szerintem hazug, képmutató és fals, nem kóser. És azt akár indulatosabban vagy gúnyosabban elmondom. De közben szerintem az én életemben ez úgy fogalmazódott meg, hogy nem azt mondom, hogy ezt a részemet töröljem el, hanem ne veszítsem el a másik részemet is, hiszen úgy komplex a személyiségem. És a komplex személyiségbe viszont az is benne van, hogy van, amiről ezek után is sarkosan fogok nyilatkozni, vagy akár gúnyosan, szarkasztikusan