Videón, ahogy rózsaszín tangapapucsot lop egy kígyó

Az interneten számos kígyós videó terjed, ezeken a feltételeken általában valami durva történik: hol egy egészben lenyelt nagymamát rejt a hüllő, vagy megcsodálhatjuk, ahogy elevenen felfal egy antilopot. Ennél sokkal ritkább eset, hogy vicces videót vesznek fel a kígyók főszereplésével.

Az indiai erdészeti hatóság egyik munkatársa, Parveen Kaswan által megosztott felvételen viszont vígjátékba illő pillanatokat láthatunk: amikor a kígyó megjelenik egy háznál, a lakók egy rózsaszín tangapapucs odahajításával próbálják elijeszteni a hüllőt. És ekkor…

I wonder what this snake will do with that chappal. He got no legs. Unknown location. pic.twitter.com/9oMzgzvUZd

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 24, 2022