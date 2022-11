Horváth Gréta otthonában már áll a karácsonyfa

Hiába van még csak november, Horváth Grétáéknál már feldíszítve áll a karácsonyfa a nappaliban – derül ki az influenszer hétfői Instagram-posztjából, amiben azt is megosztotta, hogyan táplálja kutyáit a hideg idő beköszöntével.

Nemcsak az Instán idilli az itthon kép, a valóságban is. Prézli is élvezi a meleget, és a finom illatokat. Hűvös napok vannak már, figyeljetek oda a kinti kutyusokra! Én oda szoktam nekik adni a maradékot melegítve, táppal keverve. Laktató nekik, és meleg folyadékot is tartalmaz. Mudi is bent van, máshol alszik éppen