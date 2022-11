„Körbevesz a teremtő, hegyen-völgyön átsegít” – Tóth Gabi az Alma Együttessel készített dalt

Tóth Gabi, az Alma Együttes, DJ. Dominique és a Vivat Bacchus zenekar közös dallal jelentkeztek november 16-án: mindez az Alma Együttes YouTube-csatornájára került fel klippel együtt. A Fény című dal klipje egy természetjárásra ösztönző imázsvideónak is beillik, amelyben valamiért minden szereplő úgy néz ki, mintha Star Wars-erőszellem volna.

Egyébként a videó biójában megtalálható, pontosan hol forgott a klip: Erdély, Érd lőtér, Budapest 22-es Stúdió, Szentendrei Skanzen.

Instagramján Tóth Gabi azt fűzte a zenéhez:

Egy nagyon nehéz és lelkileg is megterhelő időszakban kaptam a felkérést, ezért külön is köszönöm, hogy kiálltak mellettem a fiúk! Köszönöm, hogy látják az igazi arcomat, ami természetes, ugyanakkor vagány is. Végtelenül boldog vagyok, hogy részese lehettem ennek a csodának! ❤️