Szabó Ádám új szerelméről: A kezdetektől fogva együtt élünk a szüleimnél

Szabó Ádám a napokban árulta el, hogy új párja van, először közös képet mutattak az Instagramon, majd az énekes a Blikknek többet is mesélt a friss románcról. Szabó azt mondja, varázslatos, ami közte és új párja közt van, minden szempontból ideálja Jennifer nevű kedvese.

Gyakorlatilag a kezdetektől fogva együtt élünk Érden, a szüleimnél és minden tökéletes. Most már látom, hogy a korábbi párkapcsolataimban is ilyen gyors tempóban kellett volna haladnom, mert akkor már az elején kiütköztek volna a később felmerülő problémák. Jenniferrel azonban szó sincs gondokról. Imádok vele lenni, életemben először nem érzem azt, hogy szívesebben vonulnék félre és lennék egyedül. Szinte mindent együtt csinálunk! Varázslatos és különleges, ami köztünk van, ő minden szempontból, külsőleg és tulajdonságait tekintve is az ideálom