Gáspár Evelinék kiestek a Párharcból, Varga Viktorék Csokiékkal döntőznek

A Párharc csütörtök esti adásában fény derült arra, ki lesz az a két páros, akik majd a pénteki döntőben megmérkőznek egymással. Gáspár Evelinnek és párjának, Attilának kellett távoznia a műsorból, előbbi így nyilatkozott a Blikknek a kiesést követően.

Rengeteg kritikát kapok a nézőktől is, de engem nem érdekel, ki mit gondol rólunk. Az adásokban látható, hogy a többiek ugyanígy játszottak, csak ők nem merték nyíltan vállalni. Sokszor elhangzott a versenytársainktól a tisztességes játék kifejezés, miközben a hátunk mögött ők is taktikáztak. Igen, mi is így tettünk, de ezt fel is vállaltuk.