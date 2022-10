Diplomático koktélok nyomában – Hol élvezhetünk egy igazán jó Diplomático koktélt?

A Diplomático rumot a világ legkiválóbb prémium rumjai között tartják számon, de a kérdés az, hogy Európában hol lehet a legjobb Diplomático koktélokat kóstolni? Hiszen a tökéletes rum megérdemli a tökéletes pillanatot.

Európa három kiváló bárjába kalauzolunk el, ahol igazán különleges Diplomático koktélokat kínálnak. Azok kedvéért, akik nem tudnak azonnal repülőre pattanni, elhozzuk számukra ezen kellemes helyszíneknek virtuális hangulatát, hogy bepillantást nyerhessenek a kulisszák mögé.

GoodSpirit Whisky & Cocktail Bar, Budapest, Magyarország

Egy whisky- és koktélbár, ahol 700-nál is több párlatot kóstolhatsz, talán már önmagában is különleges. Egy bár, ahol világszínvonalú koktélok is készülnek ezekből az italokból, biztosan még vonzóbb. De amitől igazán különleges a GoodSpirit Bar, az a jó társaság és a pozitív atmoszféra.

Diplomático Mantuano rumból készülő koktéljukat Claude Monet francia festőművész ihlette, akinek festményei rendkívül sokszínűek, izgalmasok. A Claude Monet koktélt is sok olyan izgalmas összetevőből alkották meg, amelyek végül egy igazi ízbombává állnak össze.

Salmon Guru, Madrid, Spanyolország

A Salmon Guru egy mókás, élénk bár, ahol három káprázatos szoba található: az 1950-es évekbeli trópusi speakeasy szekció, az elbűvölő hollywoodi éjszakai piacok hangulatát idéző különterem és egy neonfényű, képregény-borította falakkal rendelkező lounge rész.

Diplomático koktéljuk a „Baby, please, come home!” nevet kapta, és Reserva Exclusiva rumból készül, valamint egy finom, édes tuile dekorációval díszítik.

The American Bar at The Savoy Hotel, London, Egyesült Királyság

A leghosszabb ideje nyitva tartó londoni koktélbár fényes koronáját viseli az American Bar at The Savoy. A falakon az elmúlt 129 év híres vendégeiről és bártendereiről láthatunk képeket és rajzokat. A design egy különleges keveréke a csillogó és a hagyományos stílusnak, hosszú függönyökkel és tükrökkel.

Diplomático koktéljuk Reserva Exclusiva rumból készül, és a „Don’t Panic” nevet kapta, amely egy tisztelgés Elon Musk előtt, aki föld körüli útra küldött egy autót. Az autót követő képernyőn – műholdas navigáció helyett – csak ennyi szerepelt: „Don’t Panic”.

Ha a fenti bárok környékén járunk, feltétlenül látogassuk meg őket, és pihenjünk meg pár percre egy ízletes Diplomático koktél társaságában!