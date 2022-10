Herceg Erika: 40 körül simán bevállalom a plasztikai műtétet az arcomon

Herceg Erika az nlc-nek mesélt arról, hogyan tartja karban magát. Egy évvel ezelőtt lesérült, előtte napi szinten jelen volt a sport az életében, csak nemrég kezdett el újra edzeni. Emellett az étkezésére, és arra is nagyon odafigyel, hogy eleget aludjon.

Az arcbőrét napi szinten, a számára megfelelő kozmetikumokkal ápolja, és ha éppen nem forgat, akkor nem is sminkeli magát, hogy ezzel is óvja a bőrét.

A plasztikai kezelésekkel nincs problémám, hiszen azt a célt szolgálják, hogy a bőr sokáig fiatal maradjon. A legfontosabb, hogy ízléses legyen, és ne vigyük túlzásba. A melleimet plasztikáztattam pár éve és nagyon elégedett vagyok. Az arcbőrömet pedig hidratáló injekciókkal tartom karban. 34 éves vagyok, a mindennapos kozmetikai termékekkel való ápolás már nem elég ahhoz, hogy megőrizzem a fiatalságomat. Szeretem az új és minőségibb termékeket kipróbálni, ami a külföldi piacon megtalálható. Persze ezeknél is fontos a mértékletesség. Majd ha eljön az ideje, 40 körül simán bevállalom a plasztikai műtétet az arcomon, remélem, addig megtalálom a megfelelő orvost erre a feladatra

– mondta az X-Faktor mentora.

Az elméjét leginkább olvasással, film- és sorozatnézéssel, zenehallgatással és sétával pihenteti, esetleg felhívja a szüleit, akikkel hosszú órákon át beszélgetnek.

Herceg Erika és párja jelenleg más-más országokban élnek, erről így vallott a lapnak:

Addig, amíg nem ismerkedtem meg a párommal öt évvel ezelőtt, egy »magányos farkas« voltam. Ő az első komoly párkapcsolatom, akit ennyire közel engedtem magamhoz, és most nagyon hiányzik. Mindketten hiszünk abban, hogy vannak feladataink az életünkben, amit be kell töltenünk, és ez csak megerősíti a kapcsolatunkat. Nagyon tudatosan állunk egymáshoz és mindent megbeszélünk. De azért igyekszünk minden szabadidőnket kihasználva találkozni Európa különböző pontjain, és megmondom őszintén, hogy ez is egy csodálatos időszak az életünkben.