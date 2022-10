Előkerült egy régi felvétel egy zsidó fiúkórusról – és az egész világ megőrült

A TikTok olyan különleges hely, ahol gyakorlatilag bárkiből sztár lehet. Ha az algoritmus épp úgy dönt, még a legjelentéktelenebbnek, legbugyutábbnak gondolt tartalmakkal is tele lesz a felhasználók fala, az itt terjedni kezdő trendek kikerültehetetlenek. De mi van akkor, ha a felkapott videó ráadásul jó is? Akkor az történik, ami a Miami Boys Choir nevezetű zsidó fiúkórussal is megesett. A TikTok felfedezett magának egy 2008-as felvételt, ahol a ma már felnőtt férfiak még kisfiúkként héberül énekelnek ortodox popot. Az eredmény? Világuralom és osztatlan imádat.

Az alább látható, két részben közzétett felvétel az elmúlt időszak egyik legfelkapottabb tartalma az interneten. A legnagyobb tarolást a TikTok-on művelte, alig néhány hete van csak fent a közösségi oldalon, és már a kilencmilliót ostromolja a megtekintési szám, miközben a felvétel különböző változatai a YouTube-on is aratnak, az ott három hete közzétett felvétel is bőven átlépte már az egymilliós határt.

A produkciót, melyben a Yerushalayim című dal csendül fel, egy Floridából induló, ortodox popra szakosodott zsidó fiúkórus, a Miami Boys Choir (MBC) prezentálta 14 évvel ezelőtt. A kórus vezetője az ortodox pop legendás alakja, Yerachmiel Begun. A videóban is feltűnik, akárcsak a fia, Chananya Begun, aki a videót is feltöltötte a TikTok-ra. Yerachmiel nélkül egészen biztosan nem létezne a kórus ebben a formában, ő alapította a formációt, aminek a legtöbb dalát ő maga is komponálta, a szövegek nagy részét is ő jegyzi. Azt azonban még ő sem hitte, hogy az MBC valaha akkorát szakítana, ahogy azt napjainkban teszi.

Néhány hónappal ezelőtt kezdte el Chananya nyaggatni az apját, hogy a Facebook, a YouTube, az Instagram és a Twitter után a TikTok-ra is töltsék fel a kórus régi és új felvételeit. Chananya a The Jewish Chronicle-nek adott interjújában azt mondta, reménykedett benne, hogy valami igazán őrült dolog kerekedhet az egészből, és végül igaza lett. Egyszer csak mindenhonnan ez szólt, az emberek láthatóan beleszerettek az előadásba és a dalba, függetlenül attól, hogy nagy részük valószínűleg semmit nem ért a dalszövegből, lévén, hogy az héberül van. Hogy pontosan miért lett ennyire felkapott a dolog, lehetetlen megmondani, hacsak nem ismerjük minden részletre kiterjedően a TikTok algoritmusát, továbbá azt is hiába kutatnánk, kinek a posztolása eredményeképp lőtt ki a videó.

Mindenesetre akit érdekel, hogy mi állhat egy-egy virális tartalom sikere mögött, annak ajánljuk a kukoricafiúról szóló cikkünket. Ami biztos: Chananya Begun egyszer csak azt tapasztalta, hogy a videó nézettsége rohamosan nő, és a platformon hirtelen minden a kórusról kezdett szólni.

Azóta egymást érik a reakcióvideók, a duettek, a szólistákat osztályozó rangsorok, a leutánzott koreográfiák.

Az eredeti felvételen a szólisták, Yoshi Bender, C. Abramowitz, David Herskowitz, Binyomin Abramowitz, Enoch, Izaiah, Ben és Shiloh neveit is gondosan feliratozták, aminek köszönhetően (egy időre legalábbis) többen igazi szupersztárokká váltak közülük. Az emberek vérre menően vitatkoznak, melyik srác énekel a legtisztábban, illetve melyikük alakította a legnagyobbat. A legtöbben az egyaránt az első részben hallható Binyomin Abramowitzért és David Herskowitzért rajonganak. Utóbbi saját csatornáján is igyekszik meglovagolni a sikert, a ma már felnőtt férfi folyamatosan tölti fel a TikTok-ra a produkcióhoz köthető videókat, amikért a követői úgyszintén megőrülnek.

Itt pedig a Herskowitz esküvőjén készült felvételekhez társították a dalt:

Elit előadók elit kórusa

A váratlanul jött siker és népszerűség után a CNN-nek sikerült megszólaltatnia Begunékat, akik beavatták kicsit az olvasókat az MBC világába, és abba, hogy mit jelent a zenekar a hitközösségüknek.

Az ugyanis nem igaz, hogy az MBC egy teljesen radar alatt lévő kórista csoport lenne, ami a semmiből jutott el a világ tetejére. Ahogy Chananya Begun is utal rá, a tengerentúli ortodox zsidó családok körében régóta ismert és elismert formációról van szó, aminek a tagjává válni mindig hatalmas elismerést jelent. Az 1977-es alapítás óta közel 500 kórista váltotta már egymást a csoportban, amelynek tagjai mindig 10–14 éves fiúk. Jellemző a kórus professzionalizmusára, hogy tagjai közül később többen is zenei pályára léptek, így például Yaakov Shwekey vagy Ari Goldwag – manapság mindketten a szcéna elismert, sikeres előadói.

Az Miami Boys Choir komoly vonzerővel bír az ortodox pop világában, nem véletlenül. Nevezzük bárhogy, határozottan megvan benne egy spirituális elem, ami az embereket közelebb hozza Istenhez. Összeköti az embereket, közben pedig rendkívül szórakoztató

– fejtegette Begun a CNN-nek a kórus titkát.

Az újdonsült szupersztár, Binyomin Abramowitz is hasonló tényezőkben látja a siker kulcsát, egyúttal a The Jewish Chronicle-nek megjegyezte, csodálatosnak tartja, hogy nagyrészt olyan emberek rajonganak a Yerushalayimért, akiknek egyébként semmilyen kötődésük nincs a zsidó kultúrához, még csak a nyelvet sem beszélik, ennek ellenére rajonganak a produkcióért. Bátyja, a szintén egykori kórustag Akiva ehhez azt tette hozzá, hogy bár saját köreikben mindig is nagyon népszerű volt az MBC, más zsidók és más vallásúak körében ez már nem volt elmondható, ehhez képest valóban hihetetlen, hogy most a csapból is a Yerushalayim folyik.

Hogy mi a Miami Boys Choir igazi titka, azt tényleg nehéz megfejteni. Mert az önmagában kevés, hogy a videó futótűzként terjedt el az interneten – azt is látni kell, hogy az emberek tényleg imádják azt, amit a kórus csinál. A tengernyi videót elnézve több megfejtés is adódhat. Elsősorban, hogy a kórus tagjai – kiváltképp a szólisták – tényleg tehetséges énekesek, kifogástalanul éneklik a dalt. Ehhez jön a látványos színpadi koreográfia, a bájos, kissé esetlen, de becsülettel kivitelezett tánc, a lehengerlő fúvósdallamok és nem utolsósorban az a végtelen pozitív energia, ami a kóristákból árad.

A rövidéletű sztárok és mémek jönnek-mennek, nincs ez másként a TikTok-trendekkel sem: míg néhány napja még rendszeresen szembejöttek a témába vágó videók, mára kezdenek eltűnni. Azt azonban már senki nem veheti el a floridai zsidó fiúkórus egykori tagjaitól, hogy ha csak egy pillanatra is, de sikerült leigázniuk az internetet, és ami még fontosabb, milliós számban tettek szert rajongókra, akik őszintén odáig vannak a teljesítményükért.

És aki esetleg most kapott kedvet hozzá, hogy ortodox popot hallgasson, és épp ettől a garnitúrától, annak jó hír, hogy a nagy sikeren felbuzdulva egyes tagok már azt tervezik, hogy egy koncert erejéig újra összeállnak.