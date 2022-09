Aranyérmes a felvidéki kézműves kávépörkő! A COFFEEIN rangos elismerésben részesült

A Magyarországon is tevékenykedő felvidéki COFFEEIN kézműves kávépörkölő három minőségi kávéja a rangos nemzetközi Great Taste Awards versenyen összesen négy aranycsillagot szerzett. Két csillagot kapott a Cuba Sierra Maestra, a Honduras Jerusalén Geisha és a Vietnam Lang Biang pedig egy-egy csillaggal gazdagodott. A Great Taste Awards aktuális évfolyamába 110 ország mintegy 16 000 termékét nevezték be, ezek besorolásáról 500 zsűritag döntött.

A Great Taste Awards a világ legnagyobb és legrangosabb ilyen jellegű megmérettetése. A zsűritagok között szerepelnek étterem- és kávézó tulajdonosok, az élelmiszeripar jeles képviselői, séfek, de élelmiszerkritikusok, írók és újságírók is. Az egyes termékeket vakteszt alapján értékelik. A megszerzett csillagok az igazi minőségről tanúskodnak.

Minőségi kávé terjesztése

„Hatalmas elégtételt érzek, kitartó munkánk meghozta gyümölcsét“ – nyilatkozta Szabó Péter, a COFFEEIN kézműves kávépörkölő alapítója és egyben tulajdonosa, majd így folytatta: „Már 11 éve küldetést teljesítünk a Felvidéken, a minőségi kávét terjesztjük. Ugyanazt a kávé iránti szenvedélyt szeretnénk feléleszteni az emberekben, amelyet mi is érzünk. Meg szeretnénk mutatni az ízek, aromák és illatok széles skáláját, hiszen a minőségi kávé olyan titkot rejteget, melyet sokan nem is sejtenek. Ez az elismerés egy hatalmas adag motivációt ébreszt bennünk.“

A leggazdagabb kávékínálattal rendelkező kávépörkölő

A COFFEEIN felvidéki kézműves kávépörkölő már tizenegy éve jelen van a piacon. A fekete arany imádói számára újabb és újabb, különböző hagyományos és kísérleti feldolgozási módszerekkel készült kávékkal kedveskedik a világ minden tájáról.

„Számos farmerrel direct trade formában kereskedünk, folyamatosan keressük az új kapcsolatokat. A három díjazott kávé közül kettő ilyen együttműködésből származik. Egy csillagot szerzett a Takács Marián, felvidéki illetőségű farmer kávéja, aki Vietnamban tevékenykedik. A másik kávé a honduraszi José Cuellár farmján termett, ahol 2022 januárjában vendégeskedtünk, sőt mi magunk szüreteltük a kávét.“ – árulta el Szabó Péter.

Társadalmilag felelős kávépörkölő

A kávépörkölés ugyan üzlet, de az üzleti élet is lehet etikus, magyarázta a tulajdonos. A pörkölde számára nagyon fontos szempont, hogy képesek legyenek tisztességes módon kifizetni azokat, akik a láncolat elején helyezkednek el.

„A kávélánc legfontosabb láncszemei a farmerek, nekik szeretnénk leginkább segíteni, akár magasabb felvásárlási ár formájában, akár különböző projektekkel. Egy nagyobb összeggel támogattuk az ugandai feldolgozó állomás kiépítését, az etiópiai gazdálkodóknak pedig segítettünk munkaeszközöket vásárolni. Sőt, részesei vagyunk egy kávécserje adopciós projektnek is, melynek keretén belül az érdeklődők örökbe fogadhatnak egy kávécserjét egy konkrét farmon, és ilyen módon segíthetik a termelőt. “

A zöld jövő

Szabó Péter az elismerést annak jeleként értelmezi, hogy a pörkölő helyes irányba halad. Nem enged a minőségből, és hamarosan a pörkölő zöld útra“ tér. Első lépésként újrahasznosított kávépapírból készülnek a csomagolás címkéi, de most további zöld újítások következnek. Ez a jövő zenéje.

„Beruháztunk egy új kávépörkölőbe, amely meleg levegő segítségével pörköl, és a pörkölés során keletkező gázokat is elégeti. A CO2 emisszió ennek következtében mintegy 80 %-kal csökken, valamint hasonlóképp 80 %-kal csökkenhet a gázfogyasztás is. A jövő nagy álma a napelemek – el szeretnénk érni, hogy tisztán napenergiából nyerjük az elektromos áramot. Nappörkölte kávé. Hát nem remekül hangzik?“ – viccelődött Szabó Péter.

Az innovatív kávépörkő

A COFFEEIN stratégiájának és meggondolt lépéseinek köszönhetően folyamatosan fejlődik. Az a céljük, hogy pozitív értelemben „megfertőzzék“ az embereket a minőségi kávé iránti szeretettel. A Felvidékről indulva Szlovákia szerte közismert pörkölővé nőtték ki magukat több ezer elégedett vásárlóval, és Magyarországon is folyamatosan növekszik a minőségi kávéjukat fogyasztók száma. Emellett az emberek számára szeretnék egyszerűsíteni a kávé elkészítésének módját is. „Meggyőződésem, hogy minden kávéfogyasztó a legjobbat érdemli. A minőségi kávét szeretnénk eljuttatni a lehető legtöbb emberhez, ezért kifejlesztettük saját, a Nespresso kávéfőzőbe illő kávékapszuláinkat, amelyek hamarosan Magyarországon is elérhetőek lesznek. Az alumínium kapszulákkal ellentétben a mi kapszuláink teljes egészében komposztálható alapanyagból készülnek. “ tette hozzá Szabó Péter.

Felkeltette figyelmét a felvidéki kézműves kávépörkölő? Latogasson el e-shopukba, melynek elérhetősége www.coffeein.hu és válogasson a frissen pörkölt minőségi szemes kávék széles választékából.