Házasodna a gazda: Zsolt gazda hazaküldött jelöltje, Ivi korábban szerepelt pucér társkereső reality-ben és Pintér Tiborral is forgatott klipet

De ezzel nem teljes a repertoár.

Némethy Ivettet sokan Zsolt jelöltjeként ismerhették meg a Házasodna a gazda idei évadában, az azóta már hazaküldött versenyző viszont több platformon is megfordult már az elmúlt évek során, ezeket most össze is gyűjtöttük.

Némethy Ivett vagyok, Ivi Angel. Modell, műsorvezető és énekesnő, Szlovákiából szárnyaltam át hozzátok

– mutatkozott be például a Séfek Séfe tavalyi évadában.

Némethy ezt megelőzően is képernyőre került már, 2016-ban az Ádám keresi Évát című pucér társkereső reality-ben is feltűnt, ahová azzal a céllal érkezett, hogy magának társat, gyermekének pedig apát találjon.

Egy évvel később a Házasság első látásra című műsorból ismert Papp Róbert oldalán találta meg a boldogságot. A férfi 2017 elején anyakönyvvezető előtt vette feleségül a társkereső show-ban megismert kedvesét, Kingát, a frigyük viszont nem bizonyult tartósnak, novemberben ugyanis arról szóltak a hírek, hogy Ivi Angellel kerültek olyan közel egymáshoz, hogy a házasságot fontolgatták. A jelek szerint viszont ez a kapcsolat sem tartott örökké.

A paletta ezzel nem fogyott ki: Némethy többször fellépett énekesként a Budapest TV-n, 2018-ban pedig megjelent saját, Herceg a fehér lovon című száma, melyben Pintér Tibor is színesítette a szereplőgárdát. Idén továbbá műsorvezetőként vett részt a Zámbó Jimmy Emlékkoncerten.