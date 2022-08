426 adag ételt készített el családjának a következő nyolc hónapra egy anya

Tele a kamra elrakott saját termesztésű zöldségekkel, előkészített ételekkel, fűszernövényekkel, rizzsel, tésztával.

A 30 éves, háromgyerekes Kelsey Shaw akkor kezdett bele a tartósításba, mikor 2017-ben beköltöztek az öthektáros farmjukra. Azóta az anya megtanulta, hogyan lehet elrakni a különböző ételeket, a marhapörkölttől a savanyúságig. Számos módszert bevet hozzá, az aszalástól egészen a vizes dunsztolásig – írja a Mirror.

Shaw azt mondja, mikor a farmra költöztek, szerettek volna lassabb életet élni, és odafigyelni arra, hogy mit esznek és az honnan jön.

Mindent befőz, például csinál kukoricacső zselét is, ami olyan, mint a méz, csak kukoricacsőből, cukorból, vízből, zselésítő anyagból van. A paradicsomot többféleképpen használja fel, a héját kiszárítja és az ebből készült port más ételekhez adja, illetve szószt és darabolt konzervet is készít a gyümölcsből. A marhapörköltet is készen teszi el, így bármikor előveheti.

Mindig büszkeséggel tölt el, ha a spájzban járok. Feltöltekeztem annyira, hogy napi két étkezés kijön belőle októbertől májusig.

Egy leltárt vezet, amiben látni, mi van a kamrában és hogy éppen mit készül Shaw csinálni. Azt mondja, egyszerre csak egy dolgot készít, így is sok idejét elveszi az egész. Olyanokat is elraktároz, amiket ő maga nem tud megtermelni, mint a lisztet, tésztát, rizset, de élelmiszerboltba is csak ritkán, körülbelül kéthetente jár.