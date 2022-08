Naná, hogy a Dűne második részét forgatja.

Hazánkban forgatják a Dűne második részének néhány jelenetét, emiatt több híresség Magyarországon tartózkodik, mint például Zendaya vagy Timothée Chalamet is. Most Josh Brolin folytatta a sort, aki 2019-ben egyébként már járt Budapesten (akkor is forgatni), most is bejelentkezett a fővárosból.

Feleségével, Kathryn Brolinnal érkezett, és a színész betért egy Szent István körúton található csemegeboltba is.