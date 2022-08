Állatias szex, organikus borkészítés és az arcápolás teljes hiánya töltötte ki Cameron Diaz nyugdíjas éveit

Cameron Diaz évekkel ezelőtt visszavonult a filmezéstől, de – mint nemrég kiderült – igazából csak hosszú szabadságot vett ki. Döntése azért meglepő, mert egészen eddig azt a képet festette magáról, hogy nagyon jól megvan Hollywood nélkül és kiteljesedett az élete. Az idén ötvenéves színésznő a „nyugdíjas” időszakban családot alapított, könyveket írt és organikus bor gyártásába kezdett, de minden jel szerint szerepelt a bakancslistáján az is, hogy még egy akciófilmben szerepeljen.

Június végén érkezett a hír, hogy nyolc évvel legutóbbi filmje után Cameron Diaz visszatér a színészethez. Utoljára a 2014-es Annie című musicalben szerepelt Jamie Foxx oldalán, akivel bő két évtizede már a Minden héten háború című filmben is együtt dolgoztak. Úgy tűnik, a sor most folytatódik: Foxx volt az, aki meggyőzte a színésznőt, hogy szakítsa meg önkéntes nyugdíjazását, és vállaljon szerepet a Netflix készülő akció-vígjátékában, ami a Back in Action (vagyis magyarra fordítva az Újra akcióban) címet viseli.

Nem fogytak a szerepek

Diaz korábban egyike volt a legjobban fizetett színésznőknek, két évtizeden át megállás nélkül forgatott, több műfajban megmutatta a tehetségét, és ez idő alatt végig a köztudatban tudott maradni. Éppen ezért jött váratlanul visszavonulásának híre, hiszen úgy tűnt, a szakmai sikerek negyvenéves kora után sem kerülik el.

Hogy miért döntött mégis a korai nyugdíjba vonulás mellett, arról 2020-ban így nyilatkozott: „Nagyon hosszú ideig keményen dolgoztam, hogy filmeket készítsek, ez pedig felőrölt. Békére leltem. Nyugalom van a lelkemben, végre tudok magammal is foglalkozni.

Amikor filmet forgatsz, birtokolnak téged. Hónapokig napi tizenkét órát dolgozol, és semmi másra nincs időd.

Mi, színészek annyira gyerekek vagyunk ebből a szempontból: állandóan vigyáznak ránk, törődnek velünk. Szerettem volna a magam ura lenni. Az életemet úgy szerettem volna onnantól kezdve élni, hogy minden egyes darabkáját én magam rakjam össze, nem pedig úgy, ahogy azt mások megszabják vagy szeretnék megszabni nekem.”

Azt később sem tagadta, hogy nagyon szereti a színészetet, de úgy gondolta, ha annak idején nem tesz pár lépést hátra, akkor talán sosem találkozik a későbbi férjével és alapít vele családot. – Csinálok-e még valaha filmet? Nem tudom, ötletem sincs. Talán. Soha ne mondd, hogy soha – árulta el sejtelmesen tavaly.

Csak pénzt akart keresni

Cameron Diaz igazi kaliforniai lány. Los Angeles közvetlen közelében, Long Beach-en nőtt fel. Bár szőke haja és kék szeme nem erre enged következtetni, apja révén kubai származású. Saját bevallása szerint nagyon erősek a latin gyökerei, és ez minden színészi munkájában visszaköszön. A családjában senki nem foglalkozott előadó-művészettel, de mind szerettek szerepelni. Diaz vicces gyerek volt, anyja pedig tökéletes közönség. Nem éltek nagy lábon, ez a későbbi életére is hatással volt.

Takarékosnak neveltek, szóval nem szórom csak úgy a pénzt. Szeretek közel lenni a családomhoz és a barátaimhoz, úgyhogy leginkább repülőjegyekre, lakomákra, rengeteg élelmiszerre, amit megfőzök, vagy egy csodálatos éttermi fogásra költök, tudván, hogy nem kell aggódnom a számla végösszege miatt

– nyilatkozta 2014-ben.

Mivel nem szerette az iskolát, és a szülei amúgy sem tudták volna anyagilag támogatni a továbbtanulását, ösztöndíjra pedig esélye sem volt, viszont szeretett volna pénzt szerezni és utazni, új utakat keresett. Még gimnazistaként kezdett modellkedni, tizenhat évesen az egyik legnagyobb ügynökség, az Elite szerződtette. A következő öt évben a világ különböző részein – Japánban, Ausztráliában, Mexikóban, Marokkóban, Franciaországban – dolgozott, többi között olyan márkáknak, mint a Calvin Klein és a Levi’s, de feltűnt egy Coca-Cola reklámban is.

Kaliforniába visszatérve, nulla színészi tapasztalattal kapta meg első filmszerepét az 1994-ben bemutatott A maszkban. Eredetileg Anna Nicole Smith-nek szánták a női főszerepet, de Chuck Russell rendező mégsem találta őt megfelelőnek, miután találkoztak. Ezután a korszak topmodelljei között kezdtek keresgélni, kevés sikerrel. Végül ismerősök révén jutottak el a viszonylag ismeretlen, akkor huszonegy éves Diazhoz. Fern Champion casting-rendező felismerte a benne rejlő lehetőséget: kedves, közvetlen és kíváncsi volt, nyitott az új lehetőségekre. Russell később azt mondta, már az első meghallgatása után Diaz volt az egyetlen szóba jöhető jelölt. Mivel a kémia is jól működött köztük Jim Carrey-vel, a producerek végül rábólintottak a kiválasztására.

A Variety szerint A maszk az elkészítési költsége tizenötszörösét hozta vissza a bemutatása után, és elindította Cameron Diazt a sztárstátusz felé.

Az elkövetkezendő húsz évben több mint negyven filmben szerepelt, vígjátékokban, drámákban, akciófilmekben egyaránt. Olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Spike Jonze, Martin Scorsese, Cameron Crowe, Ridley Scott, Oliver Stone és Nancy Meyers. A kilencvenes évek végén és a kétezres években a neve garanciát jelentett a sikerre. 1999 és 2003 között négyszer jelölték Golden Globe-ra, a Keresd a nőt!, A John Malkovich-menet, a Vanília égbolt és a New York bandái filmekben nyújtott alakításáért. A Charlie angyalai két részének és a Shrek-filmeknek köszönhetően felkerült a leggazdagabb színészek listájára.

A visszavonulása előtti években főleg vígjátékokban szerepelt, mint például a Rossz tanár, a Várandósok – Az a bizonyos kilenc hónap, A csajok bosszúja és a Szexvideó.

Az állatias szexre esküszik

Cameron Diaz tizenhat éves kora óta szinte folyamatosan párkapcsolatban volt, erről egy 2010-es interjúban beszélt. Ráadásul, ami a szerelmet illeti, elég sok mindenre képes is volt.

Egek, meg sem tudom számolni, hányszor szálltam repülőre a szerelemért. Ez a mi szakmánkban egyáltalán nem olyan ritka, az életvitelünk megköveteli. Egy farok miatt mindig elutazok. Oda kell menni, ahol éppen van

– fogalmazott az említett interjúban a Playboynak. Ekkor arról is beszélt, hogy a szexhez való hozzáállása szinte állatias. „Vágj fejbe, és dobj át a válladon. Te férfi, én nő. Nem mindenkiben van meg a nekem kellő őserő. Imádom a fizikai érintkezést. Folyton meg kell érintenem a páromat, ez nem választás kérdése” – mondta.

Az évek alatt több hírességgel járt, Matt Dillonnal, Jared Letóval, Justin Timberlake-kel, Sean „Diddy” Combs-zal és Alex Rodriguezzel is randizott hosszabb-rövidebb ideig. Végül a Good Charlotte rockzenekar gitárosa, Benji Madden oldalán állapodott meg. Egyik barátnője, Nicole Richie – aki egyben Madden sógornője is – mutatta be őket egymásnak. 2015 januárjában, nyolc hónappal a megismerkedésük és két héttel az eljegyzésük után házasodtak össze Beverly Hills-i otthonukban.

A színésznő később azt nyilatkozta, azért várt eddig az esküvővel, mert előtte még „nem találkozott a férjével”, hozzátéve, szerinte jelentős különbség van egy pasi és egy férj között. Mint mondta, Madden volt az első férfi, akit igazán a társának érzett.

Partnerek vagyunk az élet minden területén. Soha senki nem támogatott és bátorított ennyire, hogy önmagam legyek, és igazán felfedezzem magamat. A férjem képes volt megmutatni, mit jelent egyenlőnek lenni. Rengeteget tanultam tőle, minden nap inspirál. Nagyon szerencsésnek érzem magam

– mondta.

Az US Weekly információi szerint a házaspár évekig eredménytelenül próbálkozott mesterséges megtermékenyítéssel. Diaz különböző módszerekkel, akupunktúra és táplálékkiegészítők segítségével igyekezett teherbe esni. 2019 végén béranya segítségével lányuk született, akit Raddix-nek kereszteltek. Az akkor 47 éves színésznő az Instagramon jelentette be a nagy hírt, és gyorsan le is szögezte, hogy számára kiemelt fontosságú a gyereke magánéletének megőrzése. „Nem fogunk fotókat vagy egyéb más információt megosztani róla, azon kívül, hogy nagyon-nagyon cuki” – írta posztjában, amit azóta már törölt a közösségi oldaláról.

Eltűnt a vászonról és kiteljesedett

Diaz már évek óta nem vállalt filmszerepet, amikor 2018-ban nyilvánosan is kijelentette, hogy visszavonult a színészettől. Ez idő alatt sem tétlenkedett, könyvet írt és vállalkozni kezdett.

2013-ban debütált szerzőként: A test könyve című önsegítő könyve egészen a második helyig jutott a New York Times bestseller-listáján. Ebben a hidratálás, a nyújtás, a napi rutin, a séta és a csend jelentőségére hívta fel a figyelmet. Három évvel később jelent meg A hosszú élet könyve. Mindkét, magyarul is megjelent kötetben elismerte, hogy neki a jó gének is segítségére vannak, majd ellenőrzött, tudományos folyóiratokban megjelent tanulmányokkal támasztotta alá, hogy miért és mennyire fontos az egészség megőrzése és a testpozitív gondolkodásmód.

Ezen kívül a legnagyobb projektje Avaline nevű bormárkája elindítása volt. Üzlettársával, Katherine Powerrel egy baráti borozás alkalmával fogant meg bennük az elhatározás, hogy létrehoznak egy márkát, ami bioszőlőből készült, organikus bort kínál. Mivel a vállalkozás létrehozása előtt nem sokat tudtak a borkészítésről, Európába utaztak tanulmányútra, Spanyolországban és Franciaországban képezték magukat és alkották meg a borokat, amit árusítani akarnak. Los Angelesben alapították meg a céget, az első általuk gyártott borok 2020-ban kerültek az üzletek polcaira.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon AVALINE (@avaline) által megosztott bejegyzés



„Olyan embereknek készítettük, mint amilyenek mi is vagyunk” – mondta Diaz a termékeikről. Célcsoportjuk azok a tudatos fogyasztók, akik odafigyelnek arra, hogy ami a szervezetükbe kerül, az a lehető legtermészetesebb legyen. Idén tavasz óta dobozos bort is kínálnak, amit a kényelem érdekében alkottak meg. Diaz szerint ez „a tökéletes mennyiség egy embernek egy estére, és még egy övtáskában is elfér”.

Az egykori színésznő még idén tavasszal is azt mondta: az írás és a borkészítés sokkal jobban összeegyeztethető az anyasággal, mint a forgatások, ráadásul kevesebb sminkelést is igényel, így a bőrének is jót tesz. A BBC podcastjában márciusban arról beszélt, hogy az elmúlt nyolc évben nem igazán foglalkozott a megjelenésével.

Szó szerint nem csinálok semmit, még az arcomat sem mosom meg soha. Egy hónapban talán kétszer, ha eszembe jut, hogy valamit magamra kéne kenni

– mondta.

Az utóbbi években a bormárkáján kívül minden energiáját a családjának szentelte, és el sem tudta képzelni, hogy visszatérjen a filmkészítés világába, ahol akár napi 14-16 órát is távol kéne lennie a gyerekétől. „Az Avaline az egyetlen napi munka, amit végzek amellett, hogy feleség és anya vagyok. Életem során most tudok a leginkább kiteljesedni” – nyilatkozta egy rádióműsorban tavaly.

Nyugdíjnak indult, szabadság lett

Amikor valami olyannal foglalkozol, amihez értesz, jó vagy benne, tudod, hogyan kell csinálni, és sokáig az egész életed ebből állt, akkor néha jól esik azt mondani, hogy »tudod mit? Hadd tegyek egy lépést hátra, hogy lássam az egész képet, és hogy mi az, amit jobban csinálhatnék, amivel többet foglalkozhatnék, amitől teljesebbnek érezhetem magam«. És én ezt megtettem.

Ezt már idén júliusban mondta Cameron Diaz, mikor már tudni lehetett, hogy hosszú kihagyás után hamarosan újra forgatni fog.

Jamie Foxx mindent bevetett, hogy rábírja a visszatérésre a tanácstalan színésznőt, még Tom Brady amerikaifocistát is megkérte, hogy beszéljen Diazzal. Brady idén jelentette be a visszavonulását, ami egészen negyven napig tartott. A szusszanásnyi pihenő után ugyanott folytatta profi sportolói karrierjét, ahol abbahagyta.

Jamie-vel beszéltem, és azt mondta, szüksége lenne pár tanácsra a visszavonulás visszavonásával kapcsolatban. Én ebben viszonylag sikeres vagyok

– mondta Brady a Foxx által Twitteren megosztott telefonhívás során.

A módszer bevált, az idén augusztusban az ötvenedik születésnapját ünneplő Cameron Diaz igent mondott a felkérésre. A Back in Action című film cselekményéről egyelőre semmit nem lehet tudni. A Netflix még nem tűzte ki a megjelenés dátumát, de a forgatás előreláthatóan még az év vége előtt elkezdődik.