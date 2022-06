Cameron Diaz visszatér a nyugdíjból: 8 év után újra filmet vállalt

Cameron Diaz 2014-ben hivatalosan is visszavonult a színészettől, azóta kizárólag magánéletére fókuszál: azóta gyereke is született. A Variety most azt írja, Diaz visszatér a nyugdíjból, ugyanis elvállalta első filmszerepét nyolc évet követően.

A Netflix győzte meg a színésznőt, hogy forgasson velük egy egyelőre meg nem nevezett filmet, Diaz partnere Jamie Foxx lesz a készülő címben.

Maga Foxx osztott meg egy beszélgetést a Twitteren, amelyen az hallható, felcsörgeti Diazt, majd bekapcsolódik a beszélgetésbe Tom Brady amerikaifoci-játékos, aki ellátja néhány tanáccsal a színésznőt arról, hogyan kell visszatérni a visszavonulás után. Mint ismeretes, Brady is visszavonult a focitól már, aztán újra felvette a sisakot.

Ahogy Foxx írta Twitter-bejegyzéséhez:

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION – our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb

— Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) June 29, 2022