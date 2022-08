Mia Goth és Shia LeBeouf kimentek babakocsit tologatni, utóbbi viselkedésére alig van magyarázat

Nem tudni, mi lelte.

Talán már sokan elfeledkeztek Shia LeBeoufról, a 2000-es évek szépreményű tehetségéről, aki előtt ott volt a lehetőség, hogy nagy színész váljék belőle. Ez eddig még nem történt meg, helyette totális mélyrepülésbe kezdett szakmai- és magánéletében egyaránt.

LeBeouf jelenleg Mia Goth színésznővel alkot egy párt, nemrég közös gyerekük is született. A PageSix számolt be most pont ennek kapcsán arról, hogy a babakocsiban fekvő gyereket kimentek kicsit tologatni Los Angeles belvárosába. Míg megálltak egy gyorsétterem előtt, hogy ételt vegyenek, LeBeouf furcsán kezdett viselkedni:

előbb megfogta Goth egyik mellét a ruha alatt, majd benyúlt a nadrágjába is.

Hogy mindezt a lesifotósok miatt tette-e LeBeouf, kérdéses, de talán elfelejtette, hogy míg az ő karrierje lefelé ível, addig Goth szerepről szerepre halad felfelé a hollywoodi ranglétrán, és kicsit sem hiányoznak neki az ilyen botrányos jelenetek. LeBeouf és Goth bizarr várakozásáról több kép is van a PageSixen.