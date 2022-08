Egy kóbor róka végzett az edinburghi állatkert legidősebb pingvinjével

Ezt a drámai üzenetet tette közzé Twitter-oldalán az edinburghi állatkert, melynek dolgozói most a 35 éves pingvint, Mrs. Wolowitzot gyászolják.

We know so many of you loved Mrs Wolowitz, our oldest penguin 🐧

Sadly, we lost her last night after a fox broke into our penguin enclosure. Thankfully, the rest of our colony are unharmed and are doing well.

Her massive personality will be missed 💛 pic.twitter.com/fGEu0QHzkE

— Edinburgh Zoo (@EdinburghZoo) August 11, 2022