Renée Zellweger szerint az anti-aging termékek elhitetik a nőkkel, hogy egy bizonyos kor fölött nem értékesek

Szerinte az ilyen kencék a szemétbe valóak.

Renée Zellweger a minap a The Sunday Timesnak adott interjút, melyben elmondta, hogy egyáltalán nem bánja az öregedést. Az anti-aging termékeket kifejezetten meg is szólta, szerinte ugyanis a szóban forgó kencék azt üzenik a nőknek, hogy egy bizonyos kor fölött nem értékesek, ezért fiatalítaniuk kell magukat.

Az, hogy ötvenéves lettem, egy teljesen új, butaságok nélküli kezdetnek tűnt. Ez az a pont, amikor nem figyelsz már a hangokra a fejedben, vagy azokra a dolgokra, amiket az emberek mondanak rólad, hitelesebben tudsz saját magad lenni

– magyarázta az 53 éves színésznő, hozzátéve, hogy egyébként mindenkinek sok sikert kíván, aki szeretne addig élni, mint ő, hiszen addig még sok mindent kell túlélniük. Ami pedig az öregedésgátló termékeket illeti, azokról is markáns véleménye van.

Egy csomó reklámban halljuk, hogy nem kell a korunknak megfelelően kinéznünk, csak vegyük meg a krémjeiket, a kencéiket meg minden szemetet, amit el akarnak adni nekünk. Úgy értitek, én nem vagyok már értékes, mert 53 éves vagyok? Ezt mondjátok?

– tette fel a kérdés Zellweger, aki szerint nagy különbség van aközött, hogy valaki éppen a legélénkebb életszakaszát éli, vagy csak egy olyan képet kerget, amit már nem érhet el.

Ahhoz, hogy élénk és szép legyél, meg kell felelned a korodnak, különben szorongva élsz, ami számomra egyáltalán nem szép

– jelentette ki.

Zellweger egyébként évekkel ezelőtt maga is kés alá feküdt, több beavatkozást is végeztek az arcán, ami miatt saját bevallása szerint „nemzetközi megalázást” kapott az internetezőktől, hat évre vissza is vonult a színészettől, hogy összeszedje magát. Egyszer még a metrón utazva is fültanúja volt annak, ahogyan az egyik utas azt ecsetelte, mennyire „hülye is ő, mivel olyannyira átszabatta az arcát, hogy rá sem lehet ismerni.” A szóban forgó férfi végül felismerte a mellette álló Zellwegert, aki meglehetősen elegánsan kezelte a helyzetet. Bár három évvel ezelőtt humorosan igyekezett felidézni a történetet, láthatóan igyekeznie kellett, hogy visszatartsa a könnyeit.