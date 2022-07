Tóth Gabi a stílusváltásáról: Pokoli nehéz volt visszatérni a saját zenei gyökereimhez

Tóth Gabi annak idején rockénekesnőként indult el a zenei pályán, a utóbbi időben azonban a folk irányába fordult, egyre több a népzenei elem a dalaiban. Az énekesnő a Borsnak beszélt arról, hogyan és miért változott meg a zenei stílusa az utóbbi időben.

Az ország engem a Megasztárból ismert meg. Én egy vidéki lány voltam, egy tarisznyás csaj, akit a műsor kedvéért elkezdtek modern ruhákba öltöztetni, aminek persze akkor nagyon örültem. Aztán az én szerepem lett a vagány rockos csaj, amit akkor testhezállónak is éreztem, még annak ellenére is, hogy gyermekként a népzenei vonal állt közel a szívemhez, abban a stílusban éreztem jól magam, néptáncoltam, népdalokat énekeltem otthon, Tapolcán. Mégis csináltam, amit mondtak; 17 éves voltam, elvette az eszem a sodrás, boldog voltam a lehetőségtől

– fogalmazott.

Elmondta, hogy 2015-ben került válságba: nem élvezte a színpadi létet, nem találta a helyét, nem jöttek az ötletek, elveszett a kreativitása és a lendülete. Érezte, hogy változtatni kell, de elképzelése sem volt, hogy merre induljon. Aztán vett egy gitárt, ezután jött rá, hogy ez az ő útja.

Az orrom előtt volt a megoldás, mégis egy véletlen pillanat kellett hozzá, hogy rájöjjek, miben érzem jól magam. 2016-tól már karakteresen népzenei stílusjegyeket hordoztak a dalaim, de már akkor is kaptam hideget-meleget. Sokan elpártoltak tőlem, sajnos akkor ez még elég volt ahhoz, hogy gyorsan visszaváltsak a rock irányába, nehogy elveszítsek akár egyetlen rajongót is. De ez a kitérő már nem tartott sokáig, hiszen ahogy idősödtem, egyre inkább biztos voltam abban, hogy mit akarok és mit nem. Pokoli nehéz volt visszatérni a saját zenei gyökereimhez.

34 évesen énekesnőként, feleségként és édesanyaként jellemzi magát, mint mondja: a sorrend mindegy, a három titulus egyenértékű. „Tudom, ki vagyok, hogy mit szeretek, hogy mit szeretnék közvetíteni a dalaimon keresztül” – mondja.

Lassan értsék meg azok, akik szerint most nem önmagam vagyok ezzel a stílussal, hogy ők eddig úgy hallgattak engem, hogy azt hitték, ismernek. Holott, a médiában rajzolt karakterem és a valós énem között semmilyen hasonlóság nem volt. Amit most látnak, az vagyok én, és az voltam valójában mindig is. Ez az, ami önazonos számomra. Most érkeztem meg.