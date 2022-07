Kim Kardashian elmagyarázta, hogy North West miért mutatott fel „Stop” feliratot egy divatbemutatón

Kim Kardashian kilencéves lányával, North Westtel vett részt a párizsi divathét több bemutatóján is. A celeb csütörtökön egy képválogatást is megosztott az előző napjukról az Instagramján, ami alá azt írta:

Szerdán az anya-lánya páros Jean-Paul Gaultier legújabb kollekciójának bemutatóján vett részt, ahol egyébként összeöltözve jelentek meg. Itt fordult elő, hogy North West egy papírra felírta, hogy „Stop”, majd a lapot komoly arckifejezés kíséretében felmutatta a kameráknak.

Kim Kardashian a Twitter-oldalán reagált az esetre, és adott magyarázatot arra, miért csinálta ezt a lánya.

– írja Kardashian a bejegyzésben, amiben videón is megmutatja, mi is történt pontosan.

For anyone who knows North knows how funny she finds this video! North I guess had it with the people taking pictures of her so she wrote on her invite STOP and held it up and wanted them to just focus on the show… pic.twitter.com/29F26ooy8A

— Kim Kardashian (@KimKardashian) July 8, 2022