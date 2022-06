Vajna Tímea jósoltatni akart unokaöccséről, Visváder Tamás ezt bűnnek tartja

Második gyermekét várja Visváder-Palácsik Lilla és Visváder Tamás. Kisfiuk, akit a tervek szerint Ábelnek neveznek majd el, a nyár végén születik meg. Amikor még nem lehetett tudni a születendő gyerek nemét, a nagynéni, Vajna Tímea szerette volna megjósoltatni azt. Visváder Tamás a TV2 nyíltON című műsorában beszélt arról, miért nem egyezett ebbe bele.

Én egy nagyon hithű katolikus keresztény ember vagyok. Nekem ez egy elvárásom volt az életben, hogy bárki lesz az én párom, az tisztelje meg az én hitemet. Lilla nemcsak hogy megtisztelte, hanem ő érdeklődik is, neki ez tetszik. Tehát együtt elmegyünk templomba, ragaszkodott hozzá, hogy ugyanarra a vallásra legyen keresztelve a gyerek, mint én, és olvas is utána. Tényleg fejlődik is a hitvilágban, és ez egyébként a lelkemnek nagyon jól esik