Megjött az első rendes fotó a The Last of Us sorozathoz

A képet Pedro Pascal is megosztotta az Instagramján.

Már jó ideje tudni lehet, hogy az HBO sorozatadaptációt készít a nagysikerű The Last of Us videójátékból, főszerepben Pedro Pascallal és Bella Ramsey-vel. A történet kidolgozásában az a Neil Druckmann is részt vett, aki az eredeti játék sztoriján dolgozott, ezen kívül producerként és rendezőként is szerepel majd a stáblistán. Ő volt az, aki csütörtökön a Summer Game Festen mutatott egy új fotót a készülő szériából, melyen a két főhős, Joel és Ellie látható. Az eseményen a The Last of Us karakterek hangját adó Troy Baker és Ashley Johnson is ott voltak, itt derült ki, hogy ők is feltűnnek majd a sorozatban, de más szerepben, mint a játékban.

Úgy tudni, idén már nem láthatjuk a jövőben játszódó sztorit, amiben a főszereplő Joel azt a feladatot kapja, hogy a zombiszerű lényekkel fertőzött Amerikán keresztülvigyen egy tizenéves lányt, Ellie-t egy barátságos ellenállócsoporthoz, akik úgy gondolják, a lány lehet a fertőzés megállításának kulcsa.

