II. Erzsébet Paddington macival „teázott”, majd kiskanállal kocogtatta el a We Will Rock You-t

Ő volt a titkos vendég a platinajubileumi partin.

II. Erzsébet királynő platinajubileumának rendezvényekkel való ünneplése már véget ért, de a szombaton, a Buckingham-palotában rendezett partihoz készült egy videó. Ebben a királynő felfedi, hogy van egy titkos díszvendége is a délutánnak, méghozzá a rajzfilmfigura, Paddington maci.

A CGI medve lekváros kenyérrel is megkínálta a királynőt, aki visszautasította ezt, majd a retiküljébe nyúlt:

Nálam is van egy… későbbre!

Ezt követően a partin fellépő Queen együttes száma, a We Will Rock You csendült fel, aminek dallamát Erzsébet királynő és Paddington együtt kocogtatták el a teáscsészéken.