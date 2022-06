Kémek a vasfüggöny mögött (X)

A játszma hamarosan a mozikban

Legyen Nagy Zsolt az új James Bond! Vagy az új Bourne. Vagy mind a kettő: meg tudná csinálni. A játszma című új kémfilm bebizonyítja, hogy a titok a vasfüggöny mögött is titok, és az átverések, hazugságok, gyilkos indulatok és kiismerhetetlen államérdekek az egész világon egyformák. A magyar titkos szervezet berkeiben, ügynökök között játszódó történet csavaros, ravasz sztori, és az még remélhetőleg nem szpojler, ha eláruljuk: semmi sem úgy van benne, ahogy látszik, a nyugalom mindig csak vihar előtti csönd, és nincs kegyetlen szuperkém, akinél ne lehetne valaki más még kegyetlenebb és még szuperebb.

Tíz évvel ezelőtt mutatták be A vizsga című filmet, amely egyszer már hasonló erényeket mutatott: abban Kulka János, Hámori Gabi, Nagy Zsolt és Scherer Péter nyomozott egymás után a sápadt fénnyel megvilágított, szűk pesti utcákon, és a forgatókönyvírónak hála a filmbeli vizsgáig vezető út több kanyart vett, mint a legfilmnoirosabb sikátorok: hogy ki ment át, és ki bukott meg, csak az utolsó percben derült ki, és biztos nem az volt, akire a néző számított.

Az új film, A játszma, A vizsga folytatása. Aki nem látta a régit (ha van olyan egyáltalán), ne féljen, a folytatás önálló, önmagában megálló, de az előzőhöz hasonló hangulatú és szellemű film. És visszatért a teljes szereplőgárda. Külön csoda, hogy Kulka János is elvállalta a szerepet, és miközben bravúrosan játssza a nyugdíjas mesterkémet, a néző örömmel nyugtázhatja, hogy nincs betegség, amely a tehetségnek árthat: Kulka színészete teljes pompájában ragyog. A legártatlanabb pillanatban is tud vészjósló lenni, a legnagyobb indulat közepette is marad benne valami apás erő.

Amire szüksége is van, hiszen a történet szerint a szakmájától visszavonult ügynökhöz régi beosztottai (Nagy Zsolt & Hámori Gabi) beköltöztetnek egy fiatal falusi lányt (Staub Viktória a Hotel Margaretből lehet ismerős), hogy figyeljék a még visszavonultságában is félelmetes tisztet. A lány engedelmesen tűri, hogy téglának használják, igyekszik házigazdája minden titkát kipuhatolni… de hát, ha ebben a műfajban egyszer fény derül egy titokra, akkor az sok új titkot napvilágra hoz, és néha magával sodorja mindazokat, akik olyan kíváncsiak voltak rá.

A játszma június 9-től látható a hazai mozikban: aki szeret izgulni, meglepődni, és vevő a látványosan újraalkotott hatvanas évek Budapestjére, annak tilos kihagyni: hogy aztán együtt várjuk újabb tíz év múlva a harmadik részt.