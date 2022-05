Tornóczky Anita búcsút mondott a fogszabályzónak

Egy műtét azért még vár rá.

Tornóczky Anita több egy évig viselt fogszabályzót, nem is kifejezetten élvezte, hogy hordania kell a műszert.

Az elmúlt másfél évben változnak a beszédhibáim, megváltozott a mimikám, nem merek mosolyogni, 3 az állkapcsomba épített fém kampó vágja felváltva a számat, amitől a fejem random bedagad. Most a 6. antibiotikum-kúrát kezdem, mert megint bedurrant

– mondta még március közepén.

Az egykori műsorvezető később azzal is viccelődött, hogy amint lekerül róla a fogszabályzó, már össze is házasodhatnak a vőlegényével. Erre a bizonyos búcsúra időközben sor is került, Tornóczky az Instagram oldalán egy mosolygós fotóval tudatta követőivel, hogy többé nem kell viselnie az eszközt, ám egy műtét még vár rá.

Na végre lekerült a fogszabi és már »csak« a holnapi műtét van hátra, amikor az állkapcsomba épített lemezeket távolítják el

– írta posztjában.