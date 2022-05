Osváth Zsolt Orbán Viktorral és Gyurcsány Ferenccel is lefotózkodott a parlamentben

Egy DK-s ismerősét kérte meg, hogy juttassa be a parlamentbe.

Osváth Zsolt két nappal az áprilisi választások után a Youtube csatornáján jelentette be, hogy visszavonul a politikai szerepvállalástól. A műsorvezető viszont a minap a parlamentben járt, ahol Orbán Viktorral és Gyurcsány Ferenccel is lőtt egy-egy közös fotót – előbbiről a követői nem is igen akarták elhinni, hogy nem photoshop.

Fideszbérenc lettem. Muszáj helyezkedni srácok. Egyébként azt mondta »Sok sikert magának«. És nyugi, nagyon illedelmes voltam, miniszterelnök úrnak szólítottam, magáztam is, szóval egy szavatok sem lehet! Szerintetek jön a Kanapéra?

– írta az Orbánnal készült közös fotó mellé.

Osváth egyébként az Index megkeresésére elárulta, hogy egy DK-nál dolgozó ismerősét kérte meg, hogy juttassa be a parlamentbe az új Országgyűlés alakuló ülésére, ám végül a Fidesz vendégpáholyából figyelhette az eseményeket.

A műsorvezető Instagram oldalán később feltűnt egy Gyurcsány Ferenccel közös fotó is, ami mellett már arról írt, hogy nem tudja, melyik ujjába harapjon, ezért inkább felkeresi Toroczkait és megkérdi tőle, ő mit ajánl.

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mit keresett a parlamentben Osváth Zsolt, 24 órán át elérhető Instagram történetében viszont azt ígérte, hogy egy hamarosan megjelenő videóban többet is elárul a dolgok miértjéről.